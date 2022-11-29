市府租約遲未簽 康尼島2樂園恐關

月神公園以及迪諾神奇摩天輪公園與市府的土地租賃遲未簽署。(取自迪諾神奇摩天輪公園臉書)

布碌崙 (布魯克林)歷史悠久的兩個遊樂場，疫情營收 嚴重受創，與市府的土地租約也一直拖延，未達成協議，可能面臨關閉的危機。

去年12月，市議會及前市長白思豪(Bill de Blasio)都同意月神公園(Luna Park)以及迪諾神奇摩天輪公園(Deno's Wonder Wheel Park)與市府的土地租賃，將租約延長至2037年；但布碌崙區政廳委員會(Brooklyn Boro Board)仍未簽字。

自1934年便向月神公園租店舖經營餐廳Ruby's Bar & Grill的業者Michael Sorrell表示，原本一直懷抱著正面的心態，相信會順利延續租約，但現在感到有些不安；若租約最終沒有簽成，不只娛樂中心面臨關閉，許多與業者有合約的小商家也會受到牽連。

對此摩天輪公園經營者Dennis Vourderis表示還是很有希望能達成協議，但不明白為什麼要花這麼長的時間；他指出，通過跟市府延續租約，為遊樂場業者提供貸款 的銀行或信用公司將倍增信心、支持他們，業者也能融資為娛樂中心帶來維修和升級。

管理市府租約合同的市經濟發展局(NYC Economic Development Corporation)透露，只要獲得批准，將給業者帶來穩定其經濟的援助計畫，業者會在2023年甚至更多年給民眾帶來夏季娛樂消遣。布碌崙區長雷諾索(Antonio Reynoso)將對租約進行評估審核，舉行公聽會。