巴克萊中心「都市空間」跳票 開發商恐罰1000萬

記者胡聲橋╱紐約報導

布碌崙 (布魯克林)民選官員敦促州政府對綠地森林城市夥伴公司(Greenland Forest City Partners)執行1000萬元罰款，因為該開發商沒有按照合同在巴克萊中心(Barclay Center)外建成名為「都市空間」(Urban Space)的社區空間。「都市空間」是該地區大規模房地產 開發計畫的一部分。

州參議員布里斯波特(Jabari Brisport)，州眾議員文雅麗(Jo Anne Simon)、卡羅爾(Robert Carroll)和佛瑞斯特(Phara Souffrant Forrest)，以及紐約市議員哈德森(Crystal Hudson)近期共同致信州經濟發展廳(Empire State Development)，要求對綠地森林城市夥伴公司收取1000萬元罰款，因為該公司沒有在今年5月最後期限前建成「都市空間」。

「都市空間」是一項有爭議的22英畝、價值50億元的房地產開發項目中的一項，與之相關聯的是一個與巴克萊中心相鄰的塔樓，在地面一層建造 「都市空間」。該空間原計畫建成一個通道，方便通勤者進入繁忙的大西洋大道-巴克萊中心地鐵站 ，並作為一個社區中心，讓公眾在此停留休閒，並在此舉辦公共節目和各種表演。

但塔樓和「都市空間」最終都未建成。更重要的是，綠地森林城市夥伴公司還是大西洋院(Atlantic Yards)/太平洋園(Pacific Park)的開發商，該項目完成後預計將在16棟建築中容納6430套公寓，開發商有責任在2025年5月的最後期限前建造2250套可負擔住房單位。如果開發商超過最後期限，每個未建住房單元將被收取每月2000元的罰款。

綠地森林城市夥伴公司在一份聲明中說，人們更喜歡室外的公共廣場，而不是原先設計的室內的「都市空間」。大西洋院╱太平洋園在成功交付可負擔住房和完成基礎設施改造方面，希望與紐約州和周邊地區合作，將開發項目重新規畫。此前曾有消息說，因為中國綠地公司深陷債務危機，影響到它的美國子公司參與的布碌崙的太平洋園項目。