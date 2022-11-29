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紐約州長競選募款、開支 創20年新高

記者和釗宇╱紐約報導
數據顯示，今年紐約州長選戰雙方籌資超過7800萬元，支出則超過6800萬元，兩項數據均創下20年來新高。(美聯社)
數據顯示，今年紐約州長選戰雙方籌資超過7800萬元，支出則超過6800萬元，兩項數據均創下20年來新高。(美聯社)

紐約州選舉委員會數據顯示，今年紐約州長選戰雙方籌資超過7800萬元，支出則超過6800萬元，兩項數據均比過去四次州長選戰翻倍，雙雙創下20年來新高。

其中，州長霍楚(Kathy Hochul)籌資超過5500萬元，支出超過4700萬元；共和黨候選人李修頓(Lee Zeldin)則籌資超過2300萬元，支出超過1600萬元；而且，這些數字並未包括全國性黨派團體作為獨立支出委員會為選戰提供的支出，這些經費主要用於購買抹黑對手的廣告，法律上被認為是獨立於選戰的；數據顯示，此類委員會為支持李修頓至少支出2100萬元，霍楚方面則支出至少50萬元。

紐約州大New Paltz分校政治系榮休教授班傑明(Gerald Benjamin)表示，巨額選舉的主要問題是，一些大企業為了其自身利益或希望在紐約州運營而投出巨額捐款，而且可能會讓未來的選戰越花越多；「這會讓每次競選都設定一個花錢的基準，形成破壞性的循環。」

但也有政治學者認為巨額選舉的問題不大，羅切斯特大學政治系教授普利莫(David Primo)表示，今年州長選戰的支出反映共和黨的確出現20年一遇的良機，也反映一次有活力且具有競爭性的選舉，這難道不是應該期望的民主？

不過，今年的選戰也有特殊性，例如霍楚2021年8月才接任州長，並不是民選州長，這讓共和黨有機可乘；此外，霍楚也必須表現出她有能力積累巨額競選資金，這也幫助她在初選中獲勝；而且10月的多項民調顯示兩黨候選人差距極小，刺激了更多競選支出。

州長選戰資金上次達到如此之多還是2002年，當時尋求連任的共和黨州長柏德基(George Pataki)在普選中面對兩個對手，分別是民主黨的麥克考爾(Carl McCall)和億萬富翁格里薩諾(Thomas Golisano)，後者自掏腰包7500萬元助選，三人總花費達到1億2700萬元。

紐約州 共和黨 霍楚

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