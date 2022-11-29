福建老人互助會感謝義工 曲怡文致意

民選官員參加福建老人互助會感恩節慶祝會。(記者胡聲橋╱攝影)

美國福建老人互助會27日舉辦感恩節慶祝會，感謝疫期堅持在社區做義工的耆老們。市議員阿維萊斯(Alexa Aviles)、州參議員當選人曲怡文等出席致意。曲怡文感謝耆老們對她的支持，承諾上任後將為華裔 社區熱誠服務。阿維萊斯也表示樂意為選區內的亞裔居民解決問題。

慶祝會在8大道 舉行。會長盧彪介紹，感恩節聚會本是每年固定活動，但疫期取消。這是互助會首次恢復該聚會。盧彪說，疫情期間，該會不少耆老堅持做義工，在日落公園和8大道清掃垃圾，還與紐約親子 互助會合作，一起分發防疫物資。他為這些耆老的所作所為而感動，要對他們表示感謝。

曲怡文說，現在8大道華社有了華裔議員，她會說國語、英語和粵語，今後還要爭取學福州話。不辜負大家的期望，努力為社區排憂解難。

市議員阿維萊斯說，互助會的耆老們疫期堅持在清掃社區，她向這些耆老致敬。她也提醒其社區辦公室地址：4大道4417號1樓，大門永遠向華裔居民敞開。

國會眾議員維樂貴絲(Nydia Velazquez)的代表葉凌霞、松柏之家行政總監陳偉儀、紐約親子互助會會長黃妮可等參加慶祝會。陳偉儀已宣布參選新畫的第43選區市議員，表示希望能得到福建老人互助會的支持。