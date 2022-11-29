華人小商家愛心奉獻群 感恩相聚
新冠疫情期間，許多素未謀面的華人小商家，在微信建立愛心奉獻群(American Chinese Empowerment & Love Given Wechat Group)，籌款逾17萬元，購買口罩等物資，幫扶紐約各大醫院、警局等機構及有需要的社區共克難關，27日晚，200多名群內成員及華人社區人士等相聚法拉盛，共賀感恩佳節。
根據群主及玩具批發業者陳燕芳介紹，華人愛心奉獻群建於2020年3月，初衷為集結力量，在急缺口罩等物資的大背景下，幫助有需要者，不到兩周，得到近1000名華人的愛心捐助，籌集17萬2322元，在紐約市五大區、長島兩郡及紐約上州，共為124家機構分發抗疫物資，其中包括受疫情嚴重影響的的各大醫院、老人院、警局、消防局、郵局、政府部門等，之後也在公園及有需要的社區發放物資。
陳燕芳表示，這是她第一次參與大型愛心活動，樂見華人展現凝聚力。活動從幾個人開始不斷壯大，許多都是華人小商家，有人在運送防疫物資途中染疫，有人日以繼夜工作而累倒，也有不幸辭世，逾17萬元的籌款迄今仍有6000元餘款，用餘款舉辦此次活動，也期望在感恩佳節之際，讓愛心人士在疫情緩和時首次重聚，並感恩他們的付出。
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