華人小商家愛心奉獻群 感恩相聚

華人愛心奉獻群在法拉盛共賀感恩節。(記者鄭怡嫣╱攝影)

新冠疫情 期間，許多素未謀面的華人 小商家，在微信建立愛心奉獻群(American Chinese Empowerment & Love Given Wechat Group)，籌款逾17萬元，購買口罩 等物資，幫扶紐約各大醫院、警局等機構及有需要的社區共克難關，27日晚，200多名群內成員及華人社區人士等相聚法拉盛，共賀感恩佳節。

根據群主及玩具批發業者陳燕芳介紹，華人愛心奉獻群建於2020年3月，初衷為集結力量，在急缺口罩等物資的大背景下，幫助有需要者，不到兩周，得到近1000名華人的愛心捐助，籌集17萬2322元，在紐約市五大區、長島兩郡及紐約上州，共為124家機構分發抗疫物資，其中包括受疫情嚴重影響的的各大醫院、老人院、警局、消防局、郵局、政府部門等，之後也在公園及有需要的社區發放物資。