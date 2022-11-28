蘇福克郡府遭駭 47萬駕駛個資恐外洩

長島 蘇福克郡(Suffolk County)郡長27日證實，由於該郡的政府部門網站在9月遭駭客 入侵，47萬於該郡收到過交通罰單的駕駛，個人信息很有可能已經外洩，將導致身分盜竊等隱患，政府預計將花費50萬元，向這些潛在的受害人提供為期一年的信用監察、身分保護等免費服務。

蘇福克郡長貝隆(Steve Bellone)27日表示，調查小組通過取證，證實駭客在兩月前入侵該郡交通和停車違規管理局(Traffic and Parking Violations Agency)的系統，很可能已經取得駕駛個資，包含姓名、地址以及駕照 號碼。

據悉，這些罰單由郡警在2013年至2022年9月8日間開具，地點涵蓋Babylon、Brookhaven、Huntington、Islip以及Smithtown等城鎮。此外在上述時間段，若有駕駛在Hauppauge鎮的交管局出示駕照或護照並使用信用卡支付罰單，他們的信息也可能已經遭到駭客竊取。

為解決身分盜竊這一隱患，目前，郡政府通過總部位於曼哈頓的網絡安全公司Kroll，將向這些潛在的受害人提供為期一年的信用監察、身分盜竊保護等免費服務，預計共將花費50萬元。受到影響的該郡駕駛，可登陸官網https://suffolkcounty.kroll.com/了解詳情，需在明年2月17日之前登記並啟動該服務。