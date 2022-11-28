暴打亞裔童 男出庭演電視劇 送精神鑑定

襲擊12歲亞裔男童的嫌犯麥克韋恩。(警方提供)

布碌崙 (布魯克林)貝德弗-史岱文森(Bedford-Stuyvesant)一名12歲亞裔 男童，日前在前往地鐵站 上學途中，遭一名非洲裔陌生男子持拐杖暴打。警方23日逮捕28歲嫌犯麥克韋恩(Jamal McIlwain)，25日於布碌崙刑事法院出庭，嫌犯在法庭上語無倫次，法官下令接受精神檢查。

當日嫌犯被認為混淆了現實生活與CBS犯罪電視劇「海軍罪案調查處」(NCIS)，該劇講述美國海軍犯罪調查人員的故事。

麥克韋恩在法庭上說，「我為海軍罪案調查處工作。我只是想幫忙」。法官哈尼夫(Simiyon Haniff)也配合說：「我的確聽到了，恭喜你」。麥克韋恩禮貌地感謝法官，並說：「我不督辦這個案子，但我努力提供幫助」。

庭審過程中，法官哈尼夫敦促麥克韋恩安靜地聽取對他的指控，但麥克韋恩持續對法官語無倫次但又彬彬有禮地喃喃自語。當哈尼夫警告麥克韋恩可能被判藐視法庭罪時，麥克韋恩徑直走向開庭前關押被告的區域，轉身喊道:「我們可以改天再談。祝你過得愉快。謝謝你」。

被告辯護律師說，他的當事人確實有精神健康問題，要求送精神評估。布碌崙助理地區檢察官卡爾德隆(Christian Calderon)要求為麥克韋恩設7.5萬元的現金保釋。法官下令拘押，不得保釋，並進行精神評估。