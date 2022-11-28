每天6起 紐約市地鐵重罪案今年增40%

數據顯示，今年迄今紐約市地鐵系統重罪案數量高達1917起，同比去年增40%。(市長辦公室提供)

市警總局(NYPD)公布的最新數據顯示，今年迄今紐約市地鐵 系統內謀殺、槍擊案、搶劫等重罪案數量達1917起，比去年同期的1367起增加40%，犯罪數量的上升幅度超過疫後地鐵乘客的增長率。

市警總局表示，僅上月地鐵系統就發生210起重罪案，包括三起謀殺案、兩起盜竊案、51起搶劫案、46起重罪攻擊案和108起重竊案(Grand Larceny)，所有重罪類別的案件數量均比2021年同月上升。

隨著疫後恢復，今年迄今的地鐵乘坐人次比去年同期增長38%，仍然不及40%的地鐵犯罪數量增幅；紐約郵報此前報導，相比疫情之前，地鐵乘客在過去兩年半更容易成為犯罪受害者；自2020年以來，地鐵系統的命案數量創25年新高，截至今年10月31日，地鐵系統已經發生八起謀殺案。

不過，大都會 運輸署(MTA)發言人多諾萬(Aaron Donovan)表示，州長霍楚(Kathy Hochul)和市長亞當斯 (Eric Adams)上月宣布在地鐵加派警員後，犯罪案件已經有所減少，「市警正向地鐵車廂和站台投入更多警力，本月已經減少犯罪數量。」

不過，惡性事件仍不時發生，包括22日發生的導致三人受傷的持刀攻擊案；此外，一名38歲的女性在布碌崙(布魯克林)洛克威大道站(Rockaway Ave.)被推入軌道，幸得一名好心人相救才得以脫險。