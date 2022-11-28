我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國為何激起「白紙革命」？烏魯木齊延燒出反封控之怒

不見得是長春藤？讀這些大學 進矽谷大公司機率高

每天6起 紐約市地鐵重罪案今年增40%

記者和釗宇╱紐約報導
數據顯示，今年迄今紐約市地鐵系統重罪案數量高達1917起，同比去年增40%。(市長辦公室提供)
數據顯示，今年迄今紐約市地鐵系統重罪案數量高達1917起，同比去年增40%。(市長辦公室提供)

市警總局(NYPD)公布的最新數據顯示，今年迄今紐約市地鐵系統內謀殺、槍擊案、搶劫等重罪案數量達1917起，比去年同期的1367起增加40%，犯罪數量的上升幅度超過疫後地鐵乘客的增長率。

市警總局表示，僅上月地鐵系統就發生210起重罪案，包括三起謀殺案、兩起盜竊案、51起搶劫案、46起重罪攻擊案和108起重竊案(Grand Larceny)，所有重罪類別的案件數量均比2021年同月上升。

隨著疫後恢復，今年迄今的地鐵乘坐人次比去年同期增長38%，仍然不及40%的地鐵犯罪數量增幅；紐約郵報此前報導，相比疫情之前，地鐵乘客在過去兩年半更容易成為犯罪受害者；自2020年以來，地鐵系統的命案數量創25年新高，截至今年10月31日，地鐵系統已經發生八起謀殺案。

不過，大都會運輸署(MTA)發言人多諾萬(Aaron Donovan)表示，州長霍楚(Kathy Hochul)和市長亞當斯(Eric Adams)上月宣布在地鐵加派警員後，犯罪案件已經有所減少，「市警正向地鐵車廂和站台投入更多警力，本月已經減少犯罪數量。」

不過，惡性事件仍不時發生，包括22日發生的導致三人受傷的持刀攻擊案；此外，一名38歲的女性在布碌崙(布魯克林)洛克威大道站(Rockaway Ave.)被推入軌道，幸得一名好心人相救才得以脫險。

地鐵 大都會 亞當斯

上一則

節日復古地鐵 疫後首回歸

下一則

科里：慣犯改為現金保釋 全市犯罪率將「驟降」

延伸閱讀

中央地鐵4個新站 年底前「周末免費乘坐」

中央地鐵4個新站 年底前「周末免費乘坐」
對女乘客性騷摸臀 警緝36街地鐵色男

對女乘客性騷摸臀 警緝36街地鐵色男
停駛2年 MTA假日懷舊列車明上路

停駛2年 MTA假日懷舊列車明上路
法拉盛地鐵欲竊華女手機 嫌犯被乘客押送警

法拉盛地鐵欲竊華女手機 嫌犯被乘客押送警
中央地鐵的前世、今生和未來

中央地鐵的前世、今生和未來

熱門新聞

紐約市地鐵19日晚再爆仇亞攻擊事件，兩名華裔乘客與一名菲律賓裔乘客在S線地鐵上遭到一眾非洲裔青少年攻擊。(警方提供)

紐約華人地鐵遭仇恨攻擊 非裔青少年挑釁要求讓座 飆罵「亞洲豬」

2022-11-21 07:04
專家指，過節後，廚房家電等會再減價。(Getty Images)

黑五搶折扣 8類商品不急買

2022-11-24 02:26
死者周麗絲26日舉辦追悼會。(本報檔案照)

跳樓身亡華女 同鄉辦追思會

2022-11-27 02:30
這輛賓士車涉及一起謀殺案，被警方通緝。(市警提供)

紐約法拉盛華男翻車亡身現槍傷 15秒案發視頻曝光

2022-11-24 11:10
該名男子涉嫌持拐杖攻擊一名12歲亞裔男童。(市警提供)

紐約12歲亞裔男童搭地鐵上學 遭非裔男持拐杖暴打

2022-11-24 12:50
鄭女士搶救後腿部肌肉切除、腳趾被截肢。(Skye王提供)

布碌崙華女追公車被捲入車底 截肢傷殘盼援助

2022-11-20 02:30

超人氣

更多 >
中國抗議潮蔓延武漢北京成都 民眾喊出反對獨裁

中國抗議潮蔓延武漢北京成都 民眾喊出反對獨裁
Omicron BQ成主流變異株 免疫力較弱民眾首當其衝

Omicron BQ成主流變異株 免疫力較弱民眾首當其衝
在街頭和大學校園 白紙成為中國抗議活動象徵

在街頭和大學校園 白紙成為中國抗議活動象徵
洛縣華人單親媽殞命車禍 2歲兒重傷 在美獨居無親友

洛縣華人單親媽殞命車禍 2歲兒重傷 在美獨居無親友
上海烏魯木齊中路 27日晚警方開始逮捕抗議者

上海烏魯木齊中路 27日晚警方開始逮捕抗議者