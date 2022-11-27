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布碌崙南區包裹常被竊 警教防盜妙招

記者顏潔恩╱紐約報導
年底購物季民眾網購增，街上隨處可見送貨員。(記者顏潔恩╱攝影)
年底購物季民眾網購增，街上隨處可見送貨員。(記者顏潔恩╱攝影)

年底假日季是民眾購物的重頭戲，而網路購物的便利性，令大眾足不出戶也能消費，卻給不法分子更多機會犯案；布碌崙(布魯克林)南區勤務指揮中心近日指出，轄區內包裹被盜問題嚴重，民眾不但蒙受損失，也影響好心情，提供幾種方式讓民眾自保，減少包裹被偷機率。

布碌崙南區勤務指揮中心的防竊部門警員目前公布資料，轄區內包括華人聚集的貝瑞吉、戴克高地、班森賀等，都出現包裹遭竊賊偷走的報案；盜竊狀況向來在購物季期間為高峰，由於很多竊賊是專業黨夥犯案，專在社區徘徊或跟蹤送貨車，民眾防不勝防。

但大眾仍可採取簡單步驟，降低包裹被盜竊的機率；首先，消費者應通知零售業者不要在包裹上張貼描述紙，「不具描述包裹」(Non Description Packaging)不會馬上讓歹徒獲知包裹裡頭的物品，對方可能覺得不是貴重物品，就打消盜竊的念頭。

另外，大多電商公司如亞馬遜(Amazon)都會顯示指定的送貨日期和時間，民眾可要求送貨公司提供這些信息，並在時間段內提高警惕；如果確定家裡無人接收，可事先通知鄰居代領，或向送貨公司更改地址，送到認識的人家裡或上班地址，也可以選擇自行到郵局領取。

警局表示，雖上述方式較費時費力，但可以有效預防包裹被盜情形；另外，民眾還可以要求送貨公司開啟追蹤服務，向收貨者更新包裹所在位置，並註明要本人簽名，才可領取包裹。

最後警方提醒，包裹被盜的民眾應第一時間通知送貨公司，再到地方警局報警；民眾家門口也最好安裝監控錄像，若不幸淪為受害者，至少可將證據交給警方調查。

布碌崙 亞馬遜 華人

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