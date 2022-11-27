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假「極客小隊」竊取銀行個資獲利

記者張晨╱紐約報導
有騙徒佯裝成百思買技術支持人員「極客小隊」，獲取個資獲利，當局提醒民眾小心。(路透)
有騙徒佯裝成百思買技術支持人員「極客小隊」，獲取個資獲利，當局提醒民眾小心。(路透)

節日季來臨，各種詐騙也跟隨人們的交易活動增加，有不法分子，佯裝成百思買(Best Buy)技術支持人員「極客小隊」(Geek Squad)寄出電郵，告知受害者的訂閱服務被收取高額費用，再透過各種方式竊取受害者銀行帳戶信息後獲利；根據當局表示，該詐騙模式目前在包括紐約等三州地區盛行，民眾須小心。

「極客小隊」詐騙是一種騙局，嫌犯冒充百思買的極客小隊，向那些曾購買電子產品的顧客提供額外技術資源，不法分子利用這樣的方式，向成百上千人發送定制的電子郵件，然後等待受害者上鉤即可。

網絡安全專家海瑟威(Matt Hathaway)解釋，極客小隊詐騙風險低，回報高，運行成本幾乎為零；除了百思買，也有不法分子佯裝是其它知名大型連鎖公司員工，以類似的手法竊取民眾個資

NordLocker公司的網絡安全專家諾布爾(Oliver Noble)表示，此類騙局之所以成功率高，是因為極客小隊是一項在全國廣泛使用的服務，所以肯定會有人上鉤，落入騙局圈套。

騙子通常會用一個虛假的極客小隊電郵地址，短信或電話聯繫受害者，告知他們訂閱服務收取了高額的費用，以引誘回復，隨後便會以各種形式索要帳戶信息、或者要求訪問受害者所用設備的權限，最後植入惡意軟件，竊取個人信息獲利。

常見的形式有，自動續訂詐騙、安全及技術支持詐騙、遠程操作詐騙、多餘付費返還詐騙等。

其中位於紐約上州春之谷(Spring Valley)警方近日就接獲多起相關報案，其中一名女性受害者表示，自己就收到詐騙分子的通知，表示在她的銀行帳戶被多刷了4萬元的服務訂閱費用，對方要求她提供銀行信息好收到「退款」，最後才發現自己的銀行個資以流入不法分子手中。

警方表示，由於這類詐騙難以追溯源頭，很難將對方逮捕歸案，並賠償受害人損失，除了在節日季中提醒民眾注意，聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission)也在網站上發布了全國警報，民眾也可以通過發送電子郵件至：ReportFraud.ftc.gov報告詐騙。

詐騙 個資 紐約上州

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