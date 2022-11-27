街頭賣大閘蟹、貽貝 最高罰萬元
紐約州環保廳(Department of Environmental Conservation)日前公布9月執法報告，執法人員在布碌崙(布魯克林)街頭發現多家華商違規販賣大閘蟹(Chinese Mitten Crabs)與亞洲棗貽貝(Asian Date Mussels)，立即沒收所有海鮮，並向業者開出兩張刑事罰單等；聯邦海關和邊境保護局(CBP)提醒，若私運大閘蟹等外來物種入境，最高恐被罰1萬元。
根據州環保廳消息，執法人員於9月28日在布碌崙街頭，發現多個商家販賣大閘蟹以及亞洲棗貽貝等外來物種，立即沒收180隻大閘蟹與100包亞洲棗貽貝。
執法人員指，相關商家因涉嫌非法販賣野生動物，與販賣未經美國食品及藥物管理局(FDA)批准的貝類，被開出多張罰單與兩張刑事罰單；州環保廳表示，這些沒收的海鮮已被全數銷毀，防止外來物種入侵紐約海域，對當地生態造成威脅。
根據州府紀錄，2007年6月初大閘蟹曾在哈德遜河中被發現，翌年州府捕抓三隻幼年大閘蟹，這種螃蟹比藍蟹生存能力強，且生性好鬥，專吃水草及魚卵，在哈德遜河內沒有天敵，對水域生態平衡恐造成威脅，且大閘蟹常聚居排水口，易造成堵塞，導致其他損失。
州環境保護廳提醒，若民眾發現外來物種，應及時記錄發現時間和位置，並放入酒精中浸泡或冷凍保存，切勿放回水中，並在48小時內寄電郵至[email protected]或撥打(518)402-9425舉報。
根據聯邦海關和邊境保護局官網，私運或攜帶大閘蟹入境均屬非法行為，但海關仍查獲民眾將大閘蟹包裹偽裝成衣飾鞋子運送入境，若一經發現私運將全部沒收銷毀，違者面臨最高1萬元罰款。
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