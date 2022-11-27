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街頭賣大閘蟹、貽貝 最高罰萬元

記者牟蘭╱紐約報導
州環保廳執法人員日前在布碌崙街頭發現多家華商違規販賣大閘蟹和亞洲棗貽貝。圖為8大道一家海鮮超市。(本報檔案照)
州環保廳執法人員日前在布碌崙街頭發現多家華商違規販賣大閘蟹和亞洲棗貽貝。圖為8大道一家海鮮超市。(本報檔案照)

紐約州環保廳(Department of Environmental Conservation)日前公布9月執法報告，執法人員在布碌崙(布魯克林)街頭發現多家華商違規販賣大閘蟹(Chinese Mitten Crabs)與亞洲棗貽貝(Asian Date Mussels)，立即沒收所有海鮮，並向業者開出兩張刑事罰單等；聯邦海關和邊境保護局(CBP)提醒，若私運大閘蟹等外來物種入境，最高恐被罰1萬元。

根據州環保廳消息，執法人員於9月28日在布碌崙街頭，發現多個商家販賣大閘蟹以及亞洲棗貽貝等外來物種，立即沒收180隻大閘蟹與100包亞洲棗貽貝。

執法人員指，相關商家因涉嫌非法販賣野生動物，與販賣未經美國食品及藥物管理局(FDA)批准的貝類，被開出多張罰單與兩張刑事罰單；州環保廳表示，這些沒收的海鮮已被全數銷毀，防止外來物種入侵紐約海域，對當地生態造成威脅。

根據州府紀錄，2007年6月初大閘蟹曾在哈德遜河中被發現，翌年州府捕抓三隻幼年大閘蟹，這種螃蟹比藍蟹生存能力強，且生性好鬥，專吃水草及魚卵，在哈德遜河內沒有天敵，對水域生態平衡恐造成威脅，且大閘蟹常聚居排水口，易造成堵塞，導致其他損失。

州環境保護廳提醒，若民眾發現外來物種，應及時記錄發現時間和位置，並放入酒精中浸泡或冷凍保存，切勿放回水中，並在48小時內寄電郵至[email protected]或撥打(518)402-9425舉報。

根據聯邦海關和邊境保護局官網，私運或攜帶大閘蟹入境均屬非法行為，但海關仍查獲民眾將大閘蟹包裹偽裝成衣飾鞋子運送入境，若一經發現私運將全部沒收銷毀，違者面臨最高1萬元罰款。

州環保廳日前在布碌崙街頭沒收180隻大閘蟹與100包亞洲棗貽貝。(州環保廳提供)
州環保廳日前在布碌崙街頭沒收180隻大閘蟹與100包亞洲棗貽貝。(州環保廳提供)

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