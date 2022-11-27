失智華嫗走丟半天 警火車站尋回

患有阿茲海默症的華裔長者陳阿英在失聯12小時後，已被警方尋回。(市警提供)

85歲的華裔長者陳阿英(Ayjeng Chen，音譯)患有阿茲海默症 ，日前從皇后區 家中走失，在外逗留近12小時後，在火車站被市警尋回，被送往附近醫療治療，目前已安全和家人團聚。

根據警方消息，居住在皇后區197街的陳阿英，25日上午8時30分許，離開住址後，與家人失聯近12小時；警方指，她身高約4呎10吋，體重約100磅，棕眼睛與棕頭髮，失蹤前身穿黑色外套、黑褲子與紅鞋。

陳阿英的家人指，她患有阿茲海默症，市議員李琳達也在推特轉發她失聯的消息，呼籲民眾提供線索；所幸在外逗留12小時後，警方已於25日晚7時30分左右，在附近的火車站發現陳阿英，把她送往附近醫院治療，並聯繫她的家人。

「阿茲海默症關愛服務」(CaringKind)指，阿茲海默症患者因記憶力與行動力等退化，較易走失，呼籲患者家屬加入「紐約市醫療警覺及迷失者安全返家計畫」，該計畫免費，向患者提供有身分識別的項鍊或手鍊，民眾可致電(646)744-2900或(646)744-2951諮詢。

若民眾在街頭看見走失的長者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，尋求警察 的協助，消息來源絕對保密。