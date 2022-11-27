「守護天使」羊頭灣成立民間巡邏隊

「守護天使」26日在布碌崙羊頭灣華社宣布成立民間巡邏隊，並招募志願者加入。(記者顏潔恩／攝影)

民防組織「守護天使 」(Guardian Angels)創辦人史里華(Curtis Sliwa)，26日在布碌崙(布魯克林)羊頭灣華社成立民間巡邏隊，維護當地治安；史里華表示，紐約市治安在市長亞當斯 (Eric Adams)領導下變得更差，其上任後四處遊玩，「這時候更應全心投入在改善治安問題上。」

「我經常告訴華人 ，不能只依靠警察、市長或民選官員，而需要主動出擊，加入守護天使是其中的途徑」，史里華表示，許多華人感到不安，希望巡邏服務可大範圍擴展至布碌崙南區，因此在羊頭灣華社成立巡邏隊；除此之外，目前在日落公園8大道、貝瑞吉、班森賀等地，也都有固定的巡邏隊。

曾以共和黨身分競選紐約市長，史里華認為在亞當斯上任近一年的領導下，城市治安變得比前市長白思豪(Bill de blasio)時期更差，「紐約市犯罪危機四伏，亞當斯卻只會穿戴整齊參加宴會，還到處出國遊玩」；亞當斯目前正在希臘雅典參加反猶太主義會議，會後則會前往卡達，就下一屆舉辦世界盃取經。

史里華說，人們真正想看見的，是市長出現在街道、地鐵站，關注真正的問題，他希望民眾能對亞當斯施壓，要求改善紐約治安問題。

負責籌備當地巡邏隊的隊長曾韶基表示，華人民眾反映U大道治安下降，最近持武搶劫、攻擊案均有發生，又考慮到市警人手不夠，決定在這裡成立永久分隊；目前來自皇后區、8大道的隊員配合，每周至少一天會在傍晚、或周末中午繁忙時段開始巡邏，重點地區是U大道康尼島大道至Bedford大道，隨著志願者人數增加，巡邏次數將增加。

61分局警民會副主席曾思闡指出，羊頭灣治安相較疫情前惡化，從前不曾發生的遊民騷擾商家和行人現象，最近也開始出現；當日看見守護天使隊員在街上，華人居民紛紛稱讚「非常好」，他們的存在令人感到安心。