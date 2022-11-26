本小利薄難參戰 曼哈頓華埠商家冷對黑五

「黑五」華埠小商家營業艱難，難以提供優厚讓利。(記者許君達／攝影)

疫情 和緩後的第一個「黑色星期五」，全美各地購物熱潮回歸，不過這場冬季熱浪並未席捲到曼哈頓華埠 ，以小商家為主要業態的華埠社區，並未迎來異常洶湧的客流，普遍本小利薄的商家也無力參與這場「降價大戰」。

「黑五 」當日，華埠的觀光客流比感恩節還少，本地居民也並未比平日更樂於上街；社區的商鋪和超市均表示，沒有與「黑五」有關的促銷活動，營業情況也與平時基本無異。

小商家在價格優勢上難以與零售巨頭抗衡。(記者許君達／攝影)

東百老匯上的店家表示，過節期間的生意「馬馬虎虎」，並未比平時更好些：「什麼都漲價，居民也愈來愈少」；瑞麟行爐具雜貨店業者林女士說：「華埠這麼冷清，過個節跟鬼城一樣，能活下來就不容易。」

位於東百老匯交市場街(Market St.)的新聲海味參茸行，占據交通地利，客流較佳，但客人買的也多是日常食品和用品；社區萎縮，生意不好做，房租卻年年攀升，在這樣的情況下，小業主們打折讓利根本不可想像。

居民減少和疫情的雙重衝擊，令華埠的商業低迷，能生存下來都屬不易。(記者許君達／攝影)

事實上，即使華埠還如以前那樣繁華，也很難承載得起「黑五」的狂潮；在華埠社區積極推動「小商家星期六」的華埠共同發展機構行政總監陳作舟表示，最初「小商家星期六」也會期待商家給予消費者提供20元左右的優惠，然而這在華埠很難行得通，「因為這個額度的讓利就已經基本讓商家無利可圖了」。

在紐約市正嘗試走出疫情陰霾的同時，陳作舟說，華埠的小商家能夠生存下來便要謝天謝地，更不可能有條件參與「黑五」。

他也鼓勵民眾把投入「黑五」的錢留出來一些，支持一下社區裡的中小店鋪；「大家都希望，在急需物品的時候，下樓就能買得到，而不用開車到老遠的超市排隊。」