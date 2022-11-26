我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

吳亦凡服完刑回加拿大 恐被化學閹割 性成癮者親吐體驗

中國國足前主教練李鐵「涉嚴重違法」遭調查

本小利薄難參戰 曼哈頓華埠商家冷對黑五

記者許君達／紐約報導
「黑五」華埠小商家營業艱難，難以提供優厚讓利。(記者許君達／攝影)
「黑五」華埠小商家營業艱難，難以提供優厚讓利。(記者許君達／攝影)

疫情和緩後的第一個「黑色星期五」，全美各地購物熱潮回歸，不過這場冬季熱浪並未席捲到曼哈頓華埠，以小商家為主要業態的華埠社區，並未迎來異常洶湧的客流，普遍本小利薄的商家也無力參與這場「降價大戰」。

黑五」當日，華埠的觀光客流比感恩節還少，本地居民也並未比平日更樂於上街；社區的商鋪和超市均表示，沒有與「黑五」有關的促銷活動，營業情況也與平時基本無異。

小商家在價格優勢上難以與零售巨頭抗衡。(記者許君達／攝影)
小商家在價格優勢上難以與零售巨頭抗衡。(記者許君達／攝影)

東百老匯上的店家表示，過節期間的生意「馬馬虎虎」，並未比平時更好些：「什麼都漲價，居民也愈來愈少」；瑞麟行爐具雜貨店業者林女士說：「華埠這麼冷清，過個節跟鬼城一樣，能活下來就不容易。」

位於東百老匯交市場街(Market St.)的新聲海味參茸行，占據交通地利，客流較佳，但客人買的也多是日常食品和用品；社區萎縮，生意不好做，房租卻年年攀升，在這樣的情況下，小業主們打折讓利根本不可想像。

居民減少和疫情的雙重衝擊，令華埠的商業低迷，能生存下來都屬不易。(記者許君達／攝...
居民減少和疫情的雙重衝擊，令華埠的商業低迷，能生存下來都屬不易。(記者許君達／攝影)

事實上，即使華埠還如以前那樣繁華，也很難承載得起「黑五」的狂潮；在華埠社區積極推動「小商家星期六」的華埠共同發展機構行政總監陳作舟表示，最初「小商家星期六」也會期待商家給予消費者提供20元左右的優惠，然而這在華埠很難行得通，「因為這個額度的讓利就已經基本讓商家無利可圖了」。

在紐約市正嘗試走出疫情陰霾的同時，陳作舟說，華埠的小商家能夠生存下來便要謝天謝地，更不可能有條件參與「黑五」。

他也鼓勵民眾把投入「黑五」的錢留出來一些，支持一下社區裡的中小店鋪；「大家都希望，在急需物品的時候，下樓就能買得到，而不用開車到老遠的超市排隊。」

華埠 黑五 疫情

上一則

打折單價仍高 民眾只買所需不囤貨

下一則

世報攜手健保市場 12月10日免費健檢加摸彩

延伸閱讀

華埠遊客回流 業者生意火

華埠遊客回流 業者生意火
感恩節忙結婚 酒樓影樓忙翻

感恩節忙結婚 酒樓影樓忙翻
救世軍派發華埠500火雞餐盒 布里德感謝長期幫助金山

救世軍派發華埠500火雞餐盒 布里德感謝長期幫助金山
芝加哥市長：力挺華埠成最閃亮中國城 讚華埠傲全美

芝加哥市長：力挺華埠成最閃亮中國城 讚華埠傲全美
「她總是正能量滿滿」朱碧雲辭世 華埠服務中心成員不捨

「她總是正能量滿滿」朱碧雲辭世 華埠服務中心成員不捨

熱門新聞

紐約地鐵華埠格蘭街母女被女遊民用假陽具攻擊，遭駐站警員逮捕。(本報檔案照)

母女紐約地鐵遭穿假陽具遊民攻擊 駐站警員即逮捕

2022-11-19 14:41
紐約市地鐵19日晚再爆仇亞攻擊事件，兩名華裔乘客與一名菲律賓裔乘客在S線地鐵上遭到一眾非洲裔青少年攻擊。(警方提供)

紐約華人地鐵遭仇恨攻擊 非裔青少年挑釁要求讓座 飆罵「亞洲豬」

2022-11-21 07:04
鄭女士搶救後腿部肌肉切除、腳趾被截肢。(Skye王提供)

布碌崙華女追公車被捲入車底 截肢傷殘盼援助

2022-11-20 02:30
法拉盛凱辛納大道居民區一家商店，日前深夜遭到兩名男子持槍搶劫，警方發布照片通緝嫌犯。(市警提供)

雙匪深夜劫商店 華人雇員逃儲藏室躲過一劫 共涉至少12案

2022-11-19 02:30
專家指，過節後，廚房家電等會再減價。(Getty Images)

黑五搶折扣 8類商品不急買

2022-11-24 02:26
受高通膨與禽流感等影響，今年火雞與生菜價格高漲，即使在家中自煮，成本也比疫前更貴；圖為華人超市。(記者牟蘭╱攝影)

生菜6元 火雞漲2倍...感恩節自煮變貴 紐約法拉盛餐館訂位爆滿

2022-11-20 12:33

超人氣

更多 >
強姦、聚眾淫亂 吳亦凡一審被判13年 附加驅逐出境

強姦、聚眾淫亂 吳亦凡一審被判13年 附加驅逐出境
首位華人…湯唯寫歷史 「分手的決心」奪南韓青龍影后

首位華人…湯唯寫歷史 「分手的決心」奪南韓青龍影后
吳亦凡服完刑回加拿大 恐被化學閹割 性成癮者親吐體驗

吳亦凡服完刑回加拿大 恐被化學閹割 性成癮者親吐體驗
肯爺宣布2024選總統 已邀川普當副手 「他措手不及」

肯爺宣布2024選總統 已邀川普當副手 「他措手不及」
影／饒舌歌手肯爺說要選2024總統 遭川普當面大罵

影／饒舌歌手肯爺說要選2024總統 遭川普當面大罵