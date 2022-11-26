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打折單價仍高 民眾只買所需不囤貨

記者張晨／紐約報導
通貨膨脹折扣難尋，商家先提價後打折，消費者卻步。(記者張晨／攝影)
通貨膨脹折扣難尋，商家先提價後打折，消費者卻步。(記者張晨／攝影)

一年中最火熱的購物季到來，但由於通貨膨脹的影響，一些等待「跳樓減價」的消費者不禁有些失望，今年平均商品折後單價都高於去年，一些人因後悔去年沒有購入，加上消費支出的增長，導致節日季預算削減，不少人只購買必需品，而不會囤貨。

儘管零售商們早早打出了七折、五折和促銷廣告，但由於通貨膨脹，許多商品的價格仍高於去年，而要找到真正划算的商品是一項挑戰。

分析公司「DataWeave」針對包括亞馬遜(Amazon)、目標百貨(Target)在內的30多家零售商，數十萬件的商品價格，比較後公布數據分析，顯示在今年的9月至10月間，消費者購買家具和家電，要支付比去年同期高18%的單價。

分析指出，消費者購買服裝的情況似乎有所好轉，與去年秋季相比減少了近5%；鞋類價格則保持穩定。

不少消費者發現，今年商家打折「誠意不足」，很多都「原價漲價再打折」，導致有不少消費者發現，在今年購物變得「額外困難」，難以找到真正划算的商品。

曾從事代購多年的華裔王女士表示，她對價格漲幅和折扣格外敏感；「很多人不知原價也不擅長計算折扣，商家充分利用這一點，往年『黑五』等於打折、便宜的代名詞，但如今不然。聰明的買家是買所需，而不會囤貨。」

富國銀行(Wells Fargo)財富規畫主管利爾施(Michael Liersch)也說，在這個購物季，更有可能出現的是「看起來打折或感覺打折」的商品，但在通貨膨脹和「縮水式通貨膨脹」(製造商在不降低價格的情況下縮小包裝尺寸)之間，實際情況並非如此。

非營利組織「消費者支票簿」(Consumers' Checkbook)指出，研究人員從2月9日開始，花了33周跟進25家主要零售商的銷售價格，結論發現，大多數商家都在提供虛假折扣。

其實與去年的節假日相比，今年購物者的熱情大不如前，去年人們在10月就開始購買節日用品，由於擔心受疫情影響供應不足，許多人也利用刺激金支票購買所需。

通貨膨脹 零售商 支票

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