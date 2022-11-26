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疫後難返中 華人快遞寄親友解思念

記者牟蘭／紐約報導
疫情爆發後，許多華人因隔離等政策，不能返回中國探親，今年疫情趨緩，不少華人選擇寄送禮物給中國的親友。(記者牟蘭／攝影)
疫情爆發後，許多華人因隔離等政策，不能返回中國探親，今年疫情趨緩，不少華人選擇寄送禮物給中國的親友。(記者牟蘭／攝影)

疫情爆發後，許多華人因隔離等政策，不能返回中國探親，今年疫情趨緩，不少華人選擇寄送禮物給中國的親友，盼思念的心情能隨包裹一同送達；一家在法拉盛經營近十年的快遞公司25日指出，與疫情前相比，今年郵遞業務少了50%，代購的郵包減少，但反而自寄回家的顧客增加，其中以保健品最多。

位於37大道的興隆快遞在法拉盛經營近十年，熬過疫情至暗時刻，店員王女士25日上午為客人打包寄送回中國貨品；她說，疫前同期，店中生意最忙碌，有時還得忙到晚上12時許，甚至有工作人員專門打包包裹，今年客源有所回升，但比疫前還是少了50%左右。

對於快遞包裹送達時間與價格，王女士指，寄送中國一般大城市時間，從十幾天到一個月左右不等，若因疫情封城，抵達時間也會延長；她說，近期物品與服務價格都漲，一般貨品運送價格四元左右，較去年同期略有調漲。

王女士說，疫情衝擊各行業，因快遞包裹運送時間變長，不少代購改行，一些業者也沒熬過疫情，取消寄送回中國的業務；她表示，今年選擇自寄回家的顧客增加，其中保健品最受歡迎。

居住在法拉盛的楊女士表示，疫情爆發後，她三年沒有返中探親，想念家中的長者，近期購買保健品準備寄回家中，卻發現她過去光顧的快遞店取消相關業務，只好再找新店寄送，「現在想寄回中國東西都很不方便」。

疫情 法拉盛 華人

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