助小商家復甦 紐約州長霍楚提6建議籲消費

霍楚到訪小商家助陣經濟發展。(州長辦公室提供)

緊接著感恩節黑色星期五後,今(26)日就是「小商家星期六」(Small Business Saturday),紐約州 長霍楚 (Kathy Hochul)聯合帝國州發展公司(Empire State Development)等部門,近日呼籲民眾支持當地小商家,提出六點建議,指導民眾如何每日助攻經濟復甦。

隨著經濟下行、通貨膨脹加劇,本地企業的發展也愈發關係到政府的實際稅收。為此,霍楚與州勞工廳(Departments of Labor)、州稅收和金融廳(Departments of Taxation and Finance)、州農業和市場廳(Department of Agriculture and Markets)等多個部門發表聲明,在重申各項扶持小商家的政府貸款 援助項目以外,也要求民眾參與、擴大消費、「真金白銀」地幫助紐約州經濟發展。

霍楚鼓勵民眾在當地消費,避免到大型連鎖商店購物。(州長辦公室提供)

州長辦公室出台「如何每日幫助小商家」的民眾消費建議:第一,鼓勵在小商家而非大型連鎖店購物,以刺激當地社區經濟發展;第二,在小商家辦卡消費,通過購買禮品卡或禮品券來給予小企業投資活力;第三,積極到訪當地農貿市場,挑選獨一無二的手工或季節性綠色產品;第四,在當地的餐廳或酒吧就餐或點外賣,且不要忘記給小費;第五,對於品質優良的產品、餐飲或是服務,可在社交網絡上留下好評,為小商家口耳相傳打廣告;最後,如果不得不退貨,建議以店內信貸而非現金的方式處理退款,還是把錢花在小商家內。

霍楚表示,「小商家星期六」是紐約人資助全市經濟發展、創造充滿活力的社區、並增進彼此團結的好機會,小商家占比全州98%的經濟份額,並創造了數以百萬的就業機會,是紐約經濟的核心命脈,也是遭新冠疫情重創最嚴重的部分,「政府一直在助力小商家恢復,也鼓勵民眾們利用周六的打折購物便利,在當地消費購物。」