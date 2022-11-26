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助小商家復甦 紐約州長霍楚提6建議籲消費

記者張心／紐約報導
霍楚到訪小商家助陣經濟發展。（州長辦公室提供）
霍楚到訪小商家助陣經濟發展。（州長辦公室提供）

緊接著感恩節黑色星期五後，今(26)日就是「小商家星期六」(Small Business Saturday)，紐約州霍楚(Kathy Hochul)聯合帝國州發展公司(Empire State Development)等部門，近日呼籲民眾支持當地小商家，提出六點建議，指導民眾如何每日助攻經濟復甦。

隨著經濟下行、通貨膨脹加劇，本地企業的發展也愈發關係到政府的實際稅收。為此，霍楚與州勞工廳(Departments of Labor)、州稅收和金融廳(Departments of Taxation and Finance)、州農業和市場廳(Department of Agriculture and Markets)等多個部門發表聲明，在重申各項扶持小商家的政府貸款援助項目以外，也要求民眾參與、擴大消費、「真金白銀」地幫助紐約州經濟發展。

霍楚鼓勵民眾在當地消費，避免到大型連鎖商店購物。(州長辦公室提供)
霍楚鼓勵民眾在當地消費，避免到大型連鎖商店購物。(州長辦公室提供)

州長辦公室出台「如何每日幫助小商家」的民眾消費建議：第一，鼓勵在小商家而非大型連鎖店購物，以刺激當地社區經濟發展；第二，在小商家辦卡消費，通過購買禮品卡或禮品券來給予小企業投資活力；第三，積極到訪當地農貿市場，挑選獨一無二的手工或季節性綠色產品；第四，在當地的餐廳或酒吧就餐或點外賣，且不要忘記給小費；第五，對於品質優良的產品、餐飲或是服務，可在社交網絡上留下好評，為小商家口耳相傳打廣告；最後，如果不得不退貨，建議以店內信貸而非現金的方式處理退款，還是把錢花在小商家內。

霍楚到訪小商家助陣經濟發展。(州長辦公室提供)
霍楚到訪小商家助陣經濟發展。(州長辦公室提供)

霍楚表示，「小商家星期六」是紐約人資助全市經濟發展、創造充滿活力的社區、並增進彼此團結的好機會，小商家占比全州98%的經濟份額，並創造了數以百萬的就業機會，是紐約經濟的核心命脈，也是遭新冠疫情重創最嚴重的部分，「政府一直在助力小商家恢復，也鼓勵民眾們利用周六的打折購物便利，在當地消費購物。」

霍楚 紐約州 貸款

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