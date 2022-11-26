我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

吳亦凡服完刑回加拿大 恐被化學閹割 性成癮者親吐體驗

中國國足前主教練李鐵「涉嚴重違法」遭調查

聰明消費 華人網購淘到划算商品

記者顏潔恩／紐約報導
很多華人民眾趁黑五網購一波。(記者顏嘉瑩／攝影)
很多華人民眾趁黑五網購一波。(記者顏嘉瑩／攝影)

感恩節之後的黑色星期五，各大零售業商家推出打折促銷活動；儘管今年折扣力度不大、通貨膨脹造成民眾的購買力不比從前，但仍有華人民眾靠著線上購物，精挑細選淘到划算的商品，滿足了一波購買欲，也當作一整年辛苦工作的獎勵，好好犒賞自己。

不少紐約民眾趁著黑五到曼哈頓蘇活區(Soho)、甚至開車到暢貨中心搶購優惠商品，但華人民眾陳蔚蘭表示，已習慣網路購物的便利性，在家動動手指就能輕鬆下單，不願出門和一大群人擠破頭。

追求時尚的她平時就關注服飾網站，一些牌子和零售商如Lululemon、Macy's、Ubras等，黑五當日折扣30至40%，覺得划得來便都入袋；「還是要尊重一下黑五」，她打趣說道，好好吃飯、努力掙錢，同時也要理智購物獎勵自己，一張張收據寄到電郵，仍是覺得「世界真美好」，迫不及待收到包裹。

今年黑五折扣力度不大，但仍有華人靠著線上購物，精挑細選淘到划算的商品。(美聯社)
今年黑五折扣力度不大，但仍有華人靠著線上購物，精挑細選淘到划算的商品。(美聯社)

今年沒打算大買的蕭先生是跑步愛好者，他表示錢還是肯投資在質量佳的跑步鞋上，因非常挑剔，所以只穿固定的品牌；這次在網頁上瀏覽，他喜歡的款式基本都有折扣，一口氣就買了四雙運動鞋，「全部加起來只要180元，平常的話總額是300多元，沒多想就直接買了。」

從前都沒趕上黑五購買潮的何曉韻表示，不知道這個日子有什麼大不了，但最近剛好有想要購入的商品，上網搜索才發現一些折扣價和平常真的有差，頓時心癢癢；自從新冠疫情後，她一周內有好幾天都會居家上班，因而打算升級裝備，讓家中的工作環境更舒適。

她看中原價200多元的24吋電腦螢幕，以便宜近50%的價格線上下單、還免費運送至家門口，對沒有汽車的她來說很方便；另外何曉韻也購買微軟辦工軟件的終身使用方案，僅以30元就購入原價349元的軟件，有八個不同程式可使用，是上班族很需要的工具，「感覺真的很賺，而且是一直都會用到的東西，完全不會浪費。」

黑五 華人 Macy's

上一則

疫後難返中 華人快遞寄親友解思念

下一則

通膨華人精打細算 黑五法拉盛買氣冷

延伸閱讀

曼哈頓黑五人潮湧 華人多網購提早入場

曼哈頓黑五人潮湧 華人多網購提早入場
交棒或拚連任 拜登感恩節有功課

交棒或拚連任 拜登感恩節有功課
黑五旅遊優惠 酒店、租車、機票、火車票通通有

黑五旅遊優惠 酒店、租車、機票、火車票通通有
感恩節「剩餐」如何處理？ 美食家：燉湯最棒

感恩節「剩餐」如何處理？ 美食家：燉湯最棒
感恩節燒鴨當火雞 紐約法拉盛燒臘店排長龍

感恩節燒鴨當火雞 紐約法拉盛燒臘店排長龍

熱門新聞

紐約地鐵華埠格蘭街母女被女遊民用假陽具攻擊，遭駐站警員逮捕。(本報檔案照)

母女紐約地鐵遭穿假陽具遊民攻擊 駐站警員即逮捕

2022-11-19 14:41
紐約市地鐵19日晚再爆仇亞攻擊事件，兩名華裔乘客與一名菲律賓裔乘客在S線地鐵上遭到一眾非洲裔青少年攻擊。(警方提供)

紐約華人地鐵遭仇恨攻擊 非裔青少年挑釁要求讓座 飆罵「亞洲豬」

2022-11-21 07:04
鄭女士搶救後腿部肌肉切除、腳趾被截肢。(Skye王提供)

布碌崙華女追公車被捲入車底 截肢傷殘盼援助

2022-11-20 02:30
法拉盛凱辛納大道居民區一家商店，日前深夜遭到兩名男子持槍搶劫，警方發布照片通緝嫌犯。(市警提供)

雙匪深夜劫商店 華人雇員逃儲藏室躲過一劫 共涉至少12案

2022-11-19 02:30
專家指，過節後，廚房家電等會再減價。(Getty Images)

黑五搶折扣 8類商品不急買

2022-11-24 02:26
受高通膨與禽流感等影響，今年火雞與生菜價格高漲，即使在家中自煮，成本也比疫前更貴；圖為華人超市。(記者牟蘭╱攝影)

生菜6元 火雞漲2倍...感恩節自煮變貴 紐約法拉盛餐館訂位爆滿

2022-11-20 12:33

超人氣

更多 >
吳亦凡服完刑回加拿大 恐被化學閹割 性成癮者親吐體驗

吳亦凡服完刑回加拿大 恐被化學閹割 性成癮者親吐體驗
首位華人…湯唯寫歷史 「分手的決心」奪南韓青龍影后

首位華人…湯唯寫歷史 「分手的決心」奪南韓青龍影后
肯爺宣布2024選總統 已邀川普當副手 「他措手不及」

肯爺宣布2024選總統 已邀川普當副手 「他措手不及」
影／饒舌歌手肯爺說要選2024總統 遭川普當面大罵

影／饒舌歌手肯爺說要選2024總統 遭川普當面大罵
想錢多事少？來這些國家工作就對了

想錢多事少？來這些國家工作就對了