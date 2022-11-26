聰明消費 華人網購淘到划算商品

很多華人民眾趁黑五網購一波。(記者顏嘉瑩／攝影)

感恩節之後的黑色星期五，各大零售業商家推出打折促銷活動；儘管今年折扣力度不大、通貨膨脹造成民眾的購買力不比從前，但仍有華人 民眾靠著線上購物，精挑細選淘到划算的商品，滿足了一波購買欲，也當作一整年辛苦工作的獎勵，好好犒賞自己。

不少紐約民眾趁著黑五 到曼哈頓蘇活區(Soho)、甚至開車到暢貨中心搶購優惠商品，但華人民眾陳蔚蘭表示，已習慣網路購物的便利性，在家動動手指就能輕鬆下單，不願出門和一大群人擠破頭。

追求時尚的她平時就關注服飾網站，一些牌子和零售商如Lululemon、Macy's 、Ubras等，黑五當日折扣30至40%，覺得划得來便都入袋；「還是要尊重一下黑五」，她打趣說道，好好吃飯、努力掙錢，同時也要理智購物獎勵自己，一張張收據寄到電郵，仍是覺得「世界真美好」，迫不及待收到包裹。

今年黑五折扣力度不大，但仍有華人靠著線上購物，精挑細選淘到划算的商品。(美聯社)

今年沒打算大買的蕭先生是跑步愛好者，他表示錢還是肯投資在質量佳的跑步鞋上，因非常挑剔，所以只穿固定的品牌；這次在網頁上瀏覽，他喜歡的款式基本都有折扣，一口氣就買了四雙運動鞋，「全部加起來只要180元，平常的話總額是300多元，沒多想就直接買了。」

從前都沒趕上黑五購買潮的何曉韻表示，不知道這個日子有什麼大不了，但最近剛好有想要購入的商品，上網搜索才發現一些折扣價和平常真的有差，頓時心癢癢；自從新冠疫情後，她一周內有好幾天都會居家上班，因而打算升級裝備，讓家中的工作環境更舒適。

她看中原價200多元的24吋電腦螢幕，以便宜近50%的價格線上下單、還免費運送至家門口，對沒有汽車的她來說很方便；另外何曉韻也購買微軟辦工軟件的終身使用方案，僅以30元就購入原價349元的軟件，有八個不同程式可使用，是上班族很需要的工具，「感覺真的很賺，而且是一直都會用到的東西，完全不會浪費。」