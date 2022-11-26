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通膨華人精打細算 黑五法拉盛買氣冷

記者牟蘭／紐約報導
感恩節後的黑五是傳統的購物節，但今年因通膨、電商競爭等原因，原本熱鬧的法拉盛商場，26日上午未見人潮。(記者牟蘭／攝影)
感恩節後的黑五是傳統的購物節，但今年因通膨、電商競爭等原因，原本熱鬧的法拉盛商場，26日上午未見人潮。(記者牟蘭／攝影)

感恩節後的「黑色星期五」(Black Friday)是美國傳統的購物節日，但今年因通貨膨脹、電商競爭等原因，原本熱鬧的法拉盛商場，在26日上午未見人潮，雖然運動品牌店內人頭攢動，但顧客感嘆商場不如平日周末熱鬧，折扣力度也不大，相較之下，一些華人顧客更青睞電商購物，精打細算買禮物。

感恩節後的黑五是傳統的購物節，但今年因通膨、電商競爭等原因，原本熱鬧的法拉盛商場...
感恩節後的黑五是傳統的購物節，但今年因通膨、電商競爭等原因，原本熱鬧的法拉盛商場，26日上午未見人潮。(記者牟蘭／攝影)

往年的感恩節，法拉盛天景購物中心都會迎來購物狂潮，數千民眾擠爆百思買(Best Buy)、目標折扣店(Target)與耐吉(Nike)專賣店等，但因疫情影響，店家連續三年取消感恩節提前開門，部分店家改為在黑五的凌晨5時到上午7時才開門迎客。

雖然運動品牌店內人頭攢動，但顧客感嘆商場不如平日周末熱鬧，折扣力度也不大。(記者...
雖然運動品牌店內人頭攢動，但顧客感嘆商場不如平日周末熱鬧，折扣力度也不大。(記者牟蘭／攝影)

攜妻子與兩個女兒到天景購物中心購物的陳先生表示，他原以為在疫情和緩後，今年的黑五商場將會再度出現人潮爆滿情形，但他上午7時左右抵達後，未見預想的人潮，一家人經一個多小時的血拚，也只買了兩袋衣飾，「折扣沒有很吸引人」。

感恩節後的黑五是傳統的購物節，但今年因通膨、電商競爭等原因，原本熱鬧的法拉盛商場...
感恩節後的黑五是傳統的購物節，但今年因通膨、電商競爭等原因，原本熱鬧的法拉盛商場，26日上午未見人潮。(記者牟蘭／攝影)

周先生原本想為家中換智能電視，但對比去年價格，發現自己心儀的64吋4K電視機，最便宜也要420多元，超出他的預算100多元；他說，耐吉等運動品牌店，平日周末門口都會大排長龍，當日顧客人數也明顯減少，「沒人排」。

感恩節後的黑五是傳統的購物節，但今年因通膨、電商競爭等原因，原本熱鬧的法拉盛商場...
感恩節後的黑五是傳統的購物節，但今年因通膨、電商競爭等原因，原本熱鬧的法拉盛商場，26日上午未見人潮。(記者牟蘭／攝影)

與一雙兒女在商場購物的張女士表示，她原本計畫帶著孩子到百思買購買玩具，但對比貨品和價格後，最後選在Marshall打折店淘便宜，「電子產品太貴，不買孩子不高興，只能選折衷方法」。

感恩節後的黑五是傳統的購物節，但今年因通膨、電商競爭等原因，原本熱鬧的法拉盛商場...
感恩節後的黑五是傳統的購物節，但今年因通膨、電商競爭等原因，原本熱鬧的法拉盛商場，26日上午未見人潮。(記者牟蘭／攝影)

感恩節後的黑五是傳統的購物節，但今年因通膨、電商競爭等原因，原本熱鬧的法拉盛商場...
感恩節後的黑五是傳統的購物節，但今年因通膨、電商競爭等原因，原本熱鬧的法拉盛商場，26日上午未見人潮。(記者牟蘭／攝影)

居住在皇后區的李尼森(Li Nathan，音譯)表示，今年通貨膨脹高，連帶油價都漲，之前在廣告中未看到實體店較大的折扣，一早就放棄到店購物，改為「網購」；他指，生活必需品漲價太快，每花一分錢都要在刀口上，他選擇從信用卡兌換蘋果專賣店的禮卡，日後再換購電子產品，「打八五折」。

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