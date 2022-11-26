「黑五」恢復換邊停車 華人車主吃罰單
感恩節過後，25日全市恢復換邊停車的規定，不少民眾當天還沉浸在感恩節的喜悅中，睡醒後先收到一張65元的停車罰單，位於皇后區秋園丘66街的一個街道，十輛車中至少五輛被罰，一名華人車主指，目前所有物品通通漲價，就是薪水不漲，這張罰單是他收到第一份「感恩節禮物」。
根據市府消息，疫情爆發後，部分街區，駕駛每周只需移車一天，從今年7月4日起，全市全面恢復換邊停車執行時間，重啟疫前的規定；市交通局(DOT)網站顯示，感恩節當天暫停換邊停車，25日恢復，因聖誕夜與聖誕節在周六與周日，市府選在12月26日(周一)暫停換邊停車。
不過，仍有部分民眾誤認為「黑五」是法定假日，當天並未移車；居住在森林小丘的張先生從事餐飲業，他兩日前從外州趕回紐約與家人團聚，與親友在感恩節當日聚餐在深夜，想著翌日不掃街，第二天睡到上午9時多才起，下樓查看時發現車前窗有一張紅色罰單。
居住在秋園丘公寓的周先生在醫療行業工作，他兩日前特別把車開到周五上午8時到10時換邊停車的街道，想著感恩節取消移車，自己能省去找車位的時間，誰知下樓運動時看到自己收到一張罰單；他說，物價今年飛漲，「黑五」也沒出門採購，罰單成了他的首份節日禮物。
另一位居住在秋園丘的白人駕駛指，她兩日前與家人搭乘飛機去佛州旅遊，臨行前把車停在周五換邊停車街道，原本計畫下周能晚歸一天，經他人提醒，才得知自己也吃了一張罰單。
為彌補疫情期間的損失，市財政局(DOF)近期嚴打積欠交通罰單的車主，紐約市執法部門(New York City Marshals)與市警長辦公室(Sheriff's Office)已開始嚴打未繳納違規停車罰單的車主，數據顯示，1月1日到4月29日，全市有1萬9965輛車的車輪被鎖，較去年同期的3295輛，增加近五倍。
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