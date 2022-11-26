停駛2年 MTA假日懷舊列車明上路

年代感十足的懷舊列車行駛在7號線上。(取自紐約交通博物館)

受到疫情而暫停了兩年，紐約大都會運輸署(MTA)每年聖誕節 與紐約交通博物館 (New York Transit Museum)合作，深受民眾喜愛的假日懷舊地鐵 (Holiday Nostalgia)，將於27日(周日)重新上路，以繽紛的車體，載著乘客重回1960年代。

鐵路愛好者和復古發燒友，可以乘著上個世紀的地鐵列車，來一場懷舊之旅；今年博物館為紀念「紅鳥王朝」(Reign of the Redbirds)展，以博物館收藏的R-33、R-33WF和R-36車型的多彩列車為主題，為節日季帶來繽紛有活力的氛圍。 假日懷舊地鐵將於27日重新上路，過去有不少乘客盛裝打扮搭乘。(本報檔案照)

車廂塗裝色包括「韃靼紅」、「白金霧 」、「知更鳥藍」和奶油色等等，外觀活潑又喜慶，也體現著紐約地鐵所用車輛的歷史變遷，讓乘客體驗不同時期乘坐地鐵的感覺；車廂內部也有許多復古細節，像是當年車廂內的廣告、吊扇、藤蓆座椅和白熾燈泡等，列車車頭還有聖誕花圈，不但打造溫馨的聖誕風味，也展現濃濃的懷舊節日風。 受到疫情停駛兩年，假日懷舊地鐵將於27日重新上路。(取自紐約交通博物館)

假日懷舊地鐵將於27日上路，之後在聖誕節前的每個周日，即12月4日、12月11日、12月18日的早10時至下午5時半之間在曼哈頓開行，行駛路線為地鐵1號線的錢伯斯街(Chambers St.)站和137街(137th St – City College St.)站之間。

乘客只需以正常價格刷卡進站即可，無需額外花費；具體的時刻表可以上紐約交通博物館網站https://www.nytransitmuseum.org/nostalgiarides/查詢。