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上學途中 亞裔童遭陌生男持拐杖暴打

記者顏潔恩／紐約報導
該名男子涉嫌持拐杖攻擊一名12歲亞裔男童。(市警提供)
該名男子涉嫌持拐杖攻擊一名12歲亞裔男童。(市警提供)

紐約市布碌崙(布魯克林)的貝德弗-史岱文森(Bedford-Stuyvesant)一名12歲亞裔男童，日前在前往地鐵站上學途中，遭一名非洲裔陌生男子持拐杖暴打；雖然僅受到輕傷，但男童卻被嚴重驚嚇。

本月17日早晨7時38分許，一名12歲亞裔男童在聖保羅廣場(Saint Paul's Place)的某處街口，正朝著Caton大道的地鐵站方向走去，突然被一名陌生男子從背後襲擊，用手中的拐杖暴打他；嫌犯隨後往廣場北向逃離，男童頭部受到輕傷，被急救人員送到當地診所治療後傷勢無大礙。

男童之後向警方表示，嫌犯原先是走在對面街道，沒想到會特地穿越馬路來攻擊，「這太奇怪了」；被打的時候，男童先是愣了幾秒鐘，才意識到發生什麼事，期間他試著用胳膊去擋，之後才開始逃跑。

男童還說，對方襲擊時曾說出一些令人聽不清楚的話，案發後也不慌不亂，慢悠悠地離開現場，並隨手將拐杖在幾個街區外丟掉；警方當時搜索附近區域，未能逮捕該名男子。

在事發後近一周，警方於23日接獲民眾報案，表示一名行蹤可疑的男子在某高中前不懷好意地徘徊；警方抵達現場調查，立即認出他是襲擊案中的嫌犯，將其逮捕歸案，期間男子還朝警方吐口水。

警方指出，他是居住在貝德弗-史岱文森北部的一名28歲非洲裔男子，名為Jamal Mcllwain；他目前被控兩項攻擊、對17歲以下孩童使用暴力(Act in a Manner Injurious to a Child Less Than 17)、以及威脅等罪名。

地鐵站 亞裔 布碌崙

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