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「口袋有槍」搶6店 店員剪刀嚇退

記者牟蘭／紐約報導
該名男嫌從上月起，在皇后區多個社區以相同手法進入熟食店和便利店搶劫，遭到警方通緝。(市警提供)
該名男嫌從上月起，在皇后區多個社區以相同手法進入熟食店和便利店搶劫，遭到警方通緝。(市警提供)

上月在皇后區的多個社區，發生至少六起針對商店與熟食店的模式竊案，其中轄區包括法拉盛的市警109分局也有店家受害，嫌犯多在白天入店，威脅店員交出現金，否則開槍，其中四起得手700元至7000元現金不等，不過也有店員拒絕交出錢，成功用剪刀嚇退嫌犯。

影音來源：市警提供

根據警方消息，第一起劫案發生在上月27日早上約8時10分，皇后區大學點大道交14路附近，一名53歲的男性便利店店員報警，表示被一名身穿黑色牛仔褲、白色外套與灰球鞋的陌生男子打劫；受害人稱，嫌犯威脅：「我要殺了你，別動，我口袋有槍」，脅迫店員交出700元的現金，得手後向14路逃走。

嫌犯於同月29日下午3時55分許，又前往同一間便利店打劫，31歲的店員拒絕拿錢並將嫌犯趕出商店；歹徒約在20分後，走到附近另一家熟食店打劫，40歲的店員拒絕交出現金，拾起桌上的剪刀，嚇跑嫌犯。

本月15日晚8時35分，該名嫌犯又前往阿斯托里亞(Astoria)位於迪馬斯大道(Ditmars Boulevard)的一家便利店作案，強行抓住一名63歲店員，威脅將要殺了他，迫使他交出2000元現金。

上一起案件發生後四天，嫌犯於當日下午5時許，穿黑色套頭衫、紅毛衣與球鞋，到21大道作案，搶走收銀台4500元現金後，還推倒一名60歲店員；最後一起案件發生於本月20日上午9時20分，嫌犯前往迪馬斯大道一家商店，威脅59歲店員，若不交出現金，就會開槍射殺，搶走了7000元的現金。

警方表示，這名嫌犯是一名中等身材的男子，留鬍子，棕眼睛與黑頭髮，呼籲民眾若看到相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

皇后區 大學點 法拉盛

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