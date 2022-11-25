購物季盜竊潮 亞馬遜送貨員偷包裹遭通緝

一名亞馬遜女送貨員涉嫌盜竊包裹，遭警方通緝。(市警提供)

年底購物季也是包裹盜竊案的高峰，布碌崙(布魯克林)與日落公園 8大道比鄰的波羅園(Borough Park)日前發生一起包裹盜竊案，竊賊是一名穿著亞馬遜 制服的女性送貨員，暫不確定有多少受害者；轄管當地的市警66分局日前提供信息，呼籲民眾提高警覺，也請知情者提供線索。

警方消息指出，該案發生於上月29日下午3時左右，在位於13大道交58街的一間住家門外，監控錄像拍攝到，一名亞馬遜送貨員手裡拿著一個包裹，走到一戶住家門口，當時住家門邊放著至少三個未被領取的包裹。

送貨員並未直接撿起包裹離去，而是彎下腰反覆檢查包裹上的標籤，幾分鐘後才疊起所有的包裹，拿回到送貨車上；警方指出，送貨員在車上一一打開包裹，將裡面的物品占為己有。

警方表示，通常在年底購物季都會引來一波包裹盜竊潮，由黨夥或慣犯在社區內駐守，尋找下手機 會；不過此案嫌犯為送貨員，警方仍在調查案件，不確定有多少受害者遭遇損失。

根據警方公布圖片，嫌犯是一名女子，犯案時穿著一件橙色連帽衛衣、藍色亞馬遜背心制服，身高約5呎7吋、體重約155磅；警方呼籲，知情者立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。