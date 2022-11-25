紐約客談/萬物齊漲 最低時薪該調了？

通貨膨脹 ，民生物資、房租、利率齊揚，許多人抱怨唯獨薪水沒漲。紐約市 將最低時薪 調至15元已有四年，州議會近期開始有相關討論，州參議員拉莫斯(Jessica Ramos)擬提案，2026年前，將紐約市最低時薪升至21.25元，紐約州則是20元；更重要的是，加入每年隨通貨膨脹調整的條款。消息傳出，深受物價所困的工薪族雀躍，剛脫離疫情低潮的雇主則叫苦。

四年前，紐約市最低時薪調整為15元，當時曾領先全美，但由於沒有將調薪與物價連結，目前已被華府、洛杉磯、丹佛等城市超越。專家估計，主因房租，目前紐約市最低時薪的購買力減弱15％，約倒退回時薪13元時期。

跟隨物價調整的城市，比如華府，今年7月調漲9毛，達到16.1元；西雅圖將調至18.69元，丹佛17.29元，洛杉磯16.04元。為何紐約不能像其他城市依法隨物價調整？歸咎商界對州議會民主黨施壓，反對增列相關條款。

紐約市眾多工會多年前揚言罷工，終於在2016年通過立法，換得逐年將最低時薪從九元調至15元，符合當時的生活條件。但經歷近40年最嚴重的通貨膨脹，紐約市再度落後。最近12個月，全美物價約上漲8.2％，紐約市因大眾運輸發達，通勤族受油價衝擊較低，僅上漲6.2％。然而，同樣一群工會，近日再次於市議會示威，提出調薪要求。

市府表示關心仍在掙扎的小商家，但願意與州府、州議會配合。州參議員Jessica Ramos則不確定本次會期提案是否能獲得足夠支持。剛勝選連任的州長霍楚(Kathy Hochul)則暫無表態。