班森賀華人服務中心感恩宴 2參選人致意

班森賀華人社區服務中心舉行感恩節慶祝活動。(記者顏潔恩╱攝影)

布碌崙 (布魯克林)班森賀華人 社區服務中心22日在會所慶祝感恩節，並由社區贊助商、民選官員提供精美午餐、烤雞及火雞等；宣布競選第43市議會選區的松柏之家行政總監陳偉儀、州眾議員 寇頓(William Colton)幕僚長莊文怡也出席活動，自我介紹。

中心負責人羅添福表示，義工們一早便到商場將上百隻烤雞載到中心，趁感恩節感謝他們不求回報的付出，協助社區發展。陳偉儀、莊文怡先後抵達，向長者表示參政意願；陳偉儀表示，如今第17選區州參議員候選人曲怡文已勝選，她也希望在市議會作為華裔代表，與曲怡文等人配合，給布碌崙南區帶來更好的發展。

在寇頓的支持下，莊文怡也宣布競選；作為兩個孩子的母親，她仍熱衷公共事務，希望明年能獲得華人居民的支持。

羅添福感謝社區商家及民選官員的贊助支持，包括廣達乒乓球公司、喜上嘉喜酒樓、非營利組織UA3，以及由寇頓、曲怡文、市議員李凱健、陳剛醫生贊助的火雞等，讓會員們能歡聚一堂。

中心執行總監伍燕珊也指出，該會已成立七周年，將在12月8日(周四)於8大道翠園酒樓舉行慶祝晚宴，呼籲有興趣的會員報名參與，屆時將有許多現金獎、禮品等待贏取。