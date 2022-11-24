我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

期中選舉阿拉斯加州結果出爐 裴林確定無緣捲土重來

評／一張床墊割出真實人性 大S和張蘭到底誰被矇在鼓裡

MetaMoon音樂節 張藝興、歐陽靖熱身

記者顏嘉瑩╱紐約報導
張藝興和歐陽靖到Apex for Youth與現場志工和學生們互動。(記者顏嘉瑩╱攝影)
張藝興和歐陽靖到Apex for Youth與現場志工和學生們互動。(記者顏嘉瑩╱攝影)

亞裔青年組織「Apex for Youth」近日與MetaMoon音樂節合作，邀請藝人張藝興、歐陽靖等人到曼哈頓華埠中心，與現場志工和學生們互動；學生們看到偶像出現都相當興奮，兩人也教導學生們跳舞，並為免費送餐給社區年長者的項目「愛心餐」(Heart of Dinner)繪製食物提袋。

Apex for Youth行銷專員陳楨介紹，該組織主要幫助亞裔移民家庭以及低收入家庭青年，幫助他們發展潛力，並培養下一代青年人才；該組織除了透過活動協助青年在學業、運動、人格發展上有更好的發展外，也積極鼓勵青年一代回饋社區，目前服務的青年約有1600人，年齡在學前班到12年級間。

陳楨表示，當初MetaMoon音樂節主辦方找到Apex for Youth，讓藝人與年輕人互動，也一起為華社做公益，經過創意發想，決定再和「愛心餐」項目合作，邀請青年學生、志工和張藝興、歐陽靖等人，協助「愛心餐」繪製包裝紙袋，另外還有韓星舞蹈課。

張藝興和歐陽靖也一起繪製紙袋。(記者顏嘉瑩╱攝影)
張藝興和歐陽靖也一起繪製紙袋。(記者顏嘉瑩╱攝影)
張藝興大秀歌曲「面紗」MV中的舞蹈，並邀請現場與會者一起學跳。(記者顏嘉瑩╱攝影...
張藝興大秀歌曲「面紗」MV中的舞蹈，並邀請現場與會者一起學跳。(記者顏嘉瑩╱攝影)

張藝興、歐陽靖到場立刻引發騷動，兩人與在場學生繪製紙袋，又到舞蹈課教跳舞，張藝興還大秀歌曲「面紗」(Veil)MV中的舞蹈，並邀請大家一起學舞。

兩人也為將在26日(周六)於紐約首次舉辦的MetaMoon音樂節炒熱氣氛，並贈送演唱會門票給當天與會的志工和青年；該音樂節為建構亞洲和美國音樂交流的橋梁，展示亞洲新生代音樂文化和流行趨勢，邀請在亞裔中有高知名度的歌手張藝興、歐陽靖、袁婭維等，進行疫情後的首次美國表演。

主辦方Graceful Media創始人陳瑾慧(Grace Chen)表示，亞裔歷來在美國娛樂和媒體界的代表性不足，希望通過舉辦音樂節，向美國社會介紹亞裔的人才、故事和發展。演唱會網址：https://metamoonfest.com/。

Apex for Youth的志工繪製「愛心餐」項目的包裝紙袋。(記者顏嘉瑩╱攝...
Apex for Youth的志工繪製「愛心餐」項目的包裝紙袋。(記者顏嘉瑩╱攝影)
Apex for Youth的志工繪製「愛心餐」項目的包裝紙袋。(記者顏嘉瑩╱攝...
Apex for Youth的志工繪製「愛心餐」項目的包裝紙袋。(記者顏嘉瑩╱攝影)

亞裔 低收入 移民家庭

上一則

電費明年擬調漲 皇后區公聽反對

下一則

抗通膨 華人購物精打細算

延伸閱讀

近期活動

近期活動
MetaMoon音樂節 亞裔歌手疫後紐約首唱

MetaMoon音樂節 亞裔歌手疫後紐約首唱
梨泰院慘案…周星馳成首位悼念港星 歸國四子冷淡挨轟

梨泰院慘案…周星馳成首位悼念港星 歸國四子冷淡挨轟
畫皮歌劇林肯中心上演 贏得滿堂彩

畫皮歌劇林肯中心上演 贏得滿堂彩
紐約慈濟凝聚愛心大覺醒紐約青年音樂節打造希望未來

紐約慈濟凝聚愛心大覺醒紐約青年音樂節打造希望未來

熱門新聞

紐約地鐵華埠格蘭街母女被女遊民用假陽具攻擊，遭駐站警員逮捕。(本報檔案照)

母女紐約地鐵遭穿假陽具遊民攻擊 駐站警員即逮捕

2022-11-19 14:41
紐約市地鐵19日晚再爆仇亞攻擊事件，兩名華裔乘客與一名菲律賓裔乘客在S線地鐵上遭到一眾非洲裔青少年攻擊。(警方提供)

紐約華人地鐵遭仇恨攻擊 非裔青少年挑釁要求讓座 飆罵「亞洲豬」

2022-11-21 07:04
鄭女士搶救後腿部肌肉切除、腳趾被截肢。(Skye王提供)

布碌崙華女追公車被捲入車底 截肢傷殘盼援助

2022-11-20 02:30
法拉盛凱辛納大道居民區一家商店，日前深夜遭到兩名男子持槍搶劫，警方發布照片通緝嫌犯。(市警提供)

雙匪深夜劫商店 華人雇員逃儲藏室躲過一劫 共涉至少12案

2022-11-19 02:30
受高通膨與禽流感等影響，今年火雞與生菜價格高漲，即使在家中自煮，成本也比疫前更貴；圖為華人超市。(記者牟蘭╱攝影)

生菜6元 火雞漲2倍...感恩節自煮變貴 紐約法拉盛餐館訂位爆滿

2022-11-20 12:33
紐約上州暴雪，紐約市氣溫跌破冰點。(州長辦公室提供)

紐約市入冬溫度首跌破冰點 感恩節歸鄉注意安全

2022-11-20 09:30

超人氣

更多 >
維州沃爾瑪槍案6死6傷 目擊者稱兇嫌無差別掃射

維州沃爾瑪槍案6死6傷 目擊者稱兇嫌無差別掃射
汪小菲近千萬床墊將被燒毀 處理費用480美元

汪小菲近千萬床墊將被燒毀 處理費用480美元
南加華人住宅遭4歹徒闖入 女屋主這樣做避災

南加華人住宅遭4歹徒闖入 女屋主這樣做避災
鄭州富士康抗爭入夜再起 萬人與武警緊張對峙

鄭州富士康抗爭入夜再起 萬人與武警緊張對峙
感恩節晚餐還沒著落嗎？到好市多找救兵

感恩節晚餐還沒著落嗎？到好市多找救兵