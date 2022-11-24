MetaMoon音樂節 張藝興、歐陽靖熱身

張藝興和歐陽靖到Apex for Youth與現場志工和學生們互動。(記者顏嘉瑩╱攝影)

亞裔 青年組織「Apex for Youth」近日與MetaMoon音樂節合作，邀請藝人張藝興、歐陽靖等人到曼哈頓華埠中心，與現場志工和學生們互動；學生們看到偶像出現都相當興奮，兩人也教導學生們跳舞，並為免費送餐給社區年長者的項目「愛心餐」(Heart of Dinner)繪製食物提袋。

Apex for Youth行銷專員陳楨介紹，該組織主要幫助亞裔移民家庭 以及低收入 家庭青年，幫助他們發展潛力，並培養下一代青年人才；該組織除了透過活動協助青年在學業、運動、人格發展上有更好的發展外，也積極鼓勵青年一代回饋社區，目前服務的青年約有1600人，年齡在學前班到12年級間。

陳楨表示，當初MetaMoon音樂節主辦方找到Apex for Youth，讓藝人與年輕人互動，也一起為華社做公益，經過創意發想，決定再和「愛心餐」項目合作，邀請青年學生、志工和張藝興、歐陽靖等人，協助「愛心餐」繪製包裝紙袋，另外還有韓星舞蹈課。 張藝興和歐陽靖也一起繪製紙袋。(記者顏嘉瑩╱攝影) 張藝興大秀歌曲「面紗」MV中的舞蹈，並邀請現場與會者一起學跳。(記者顏嘉瑩╱攝影)

張藝興、歐陽靖到場立刻引發騷動，兩人與在場學生繪製紙袋，又到舞蹈課教跳舞，張藝興還大秀歌曲「面紗」(Veil)MV中的舞蹈，並邀請大家一起學舞。

兩人也為將在26日(周六)於紐約首次舉辦的MetaMoon音樂節炒熱氣氛，並贈送演唱會門票給當天與會的志工和青年；該音樂節為建構亞洲和美國音樂交流的橋梁，展示亞洲新生代音樂文化和流行趨勢，邀請在亞裔中有高知名度的歌手張藝興、歐陽靖、袁婭維等，進行疫情後的首次美國表演。