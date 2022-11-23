霍楚簽法 仇恨犯罪者須接受反仇恨培訓

州長霍楚22日簽署兩項打擊仇恨犯罪的法案。(州長辦公室提供)

近期全美的反猶、恐同仇恨犯罪 頻發，紐約州長霍楚 (Kathy Hochul)22日簽署兩項打擊仇恨犯罪的法案，要求所有仇恨犯罪者強制接受反仇恨犯罪的培訓和心理諮詢，並在全州範圍內開展推廣接受、包容、容忍和理解等價值的宣傳活動；她還表示社交網路助長仇恨犯罪，呼籲國會和司法機構採取行動。

上周六科羅拉多州LGBTQ俱樂部發生大規模槍擊事件，造成五人死亡、25人受傷；而在前一天，紐約市也發現反猶仇恨犯罪圖謀，歹徒非法持有武器，意圖攻擊猶太 會堂；根據市警總局(NYPD)的數據，今年全市仇恨犯罪案比去年增長16%，過去兩年來更是猛增129%，其中以仇恨猶太裔和亞裔為主。

霍楚表示，仇恨浪潮在美國蔓延為紐約州敲響警鐘，「對紐約民眾而言，這是我們決定性的時刻，每個人都應承擔起自己的角色，作為紐約人，友愛是我們特質的一部分。」

霍楚呼籲民眾對打擊仇恨犯罪展現出韌性和決心，社交網路顯然助長仇恨犯罪；州府此前透露，是猶太社區非營利組織的一名網路專家首先發現針對猶太教堂的攻擊圖謀，州警代廳長尼格雷利(Steven Nigrelli)表示，警方認為社交網路正成為醞釀仇恨的平台。

霍楚也承認，由於聯邦法律保護網路平台上的言論權利，州府目前無權管控社交平台上的仇恨言論，她已請求國會和司法機構對社交網路平台採取行動，並呼籲民眾團結打擊仇恨行為。

州府此前已經向全州超過600個非營利組織提供8300萬元資金，用於打擊仇恨犯罪；州府將啟動地區社區聆聽計畫，並通過保護社區免受仇恨犯罪計畫(Securing Communities Against Hate Crimes Program)投資5000萬元給非營利組織。