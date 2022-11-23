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華女臨停遭竊5000元 警緝4西語裔嫌

記者鄭怡嫣╱紐約報導
黃女士停車。(記者鄭怡嫣╱攝影)
黃女士停車。(記者鄭怡嫣╱攝影)

法拉盛近日發生一起竊案，32歲的華人女性停車時，被四名西語裔竊走放在副駕駛座位價值5000元的財物，市警呼籲民眾留意，並提供線索。

根據市警局指出，10月3日下午4時5分左右，四名嫌犯在法拉盛羅斯福大道132-01號的建築前，從該華女的車中竊走財物，包括2000元現金、一個LV名牌包、幾張銀行卡及身分證件。四位嫌犯之後乘坐一輛汽車逃離現場。

黃女士22日接受本報接受採訪時表示，當時把車停在法拉盛快遞店的門口，手提包放在副駕駛座位，自己離開座車，投遞包裹時，車大門未鎖，後門稍稍打開，四名西語裔歹徒趁機將前門打開行竊。認為報警後損失的財物也拿不回來，她本來不打算報警，但因有新申辦的身分證件，擔憂身分盜竊，才決定報警，案發兩三周後，歹徒還試圖盜刷她的信用卡。

黃女士還說，華人聚居區治安令人擔憂，不只法拉盛，也聽聞皇后區貝賽曾發生劫案，華人遭入室盜竊，假裝心臟病才未被暴力攻擊。

警方表示，案件仍在調查，呼籲知情民眾提供線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。

嫌犯作案照片。(市警局提供)
嫌犯作案照片。(市警局提供)

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