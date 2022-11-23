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市警晉職禮 3亞裔榮升正副督察

記者鄭怡嫣╱紐約報導
紐約市警總局21日在皇后區大學點舉辦晉升典禮。(記者鄭怡嫣╱攝影)
紐約市警總局21日在皇后區大學點舉辦晉升典禮。(記者鄭怡嫣╱攝影)

紐約市警總局21日在皇后區大學點警察學院舉辦晉升典禮，市警總局局長西維爾(Keechant Sewell)為每位榮升警員頒發證書，224人獲晉升，其中包括至少八名亞裔警員，華裔張仕興、Tin Mai榮升副督察(Deputy Inspector)，日本裔谷口直樹(Naoki Yaguchi)榮升督察(Inspector)，為紐約市警歷史上首位日本裔督察。

市警交通部門第34分局局長張仕興，榮升副督察，張仕興為二代移民，父母來自廣州，曾在中國教書，移民美國後則從事餐飲業。從紐約州立大學生物化學專業畢業後，因為喜歡挑戰、樂於助人，張仕興於2007年加入警隊，立志保護紐約多樣化的各個社區。

21日晉升典禮上，張仕興的父母及妻子也來到現場為他慶賀，「都是他自己的努力」，父母表示，兩人1979年從廣州來到美國，在布碌崙(布魯克林)11大道住下，培養三個孩子，作為最小的兒子，他們起初更希望張仕興讀書有成，但見他每日為警務奔忙，前景又有奔頭，也漸漸轉變態度，只是有時不免擔心他的安危。

Tin Mai(中)榮升副督察，莫虎及市長特別顧問鄭祺蓉到場祝賀。(記者鄭怡嫣╱...
Tin Mai(中)榮升副督察，莫虎及市長特別顧問鄭祺蓉到場祝賀。(記者鄭怡嫣╱攝影)
張仕興與父母。(記者鄭怡嫣╱攝影)
張仕興與父母。(記者鄭怡嫣╱攝影)

負責交通部門地鐵安全任務小組特殊執行分隊(TB SSTF SOD)的Tin Mai榮升為副督察，作為來自中國的移民，她能說流利的中文，已有17年的從警經歷，曾被分配至巡邏隊、曼哈頓以及布碌崙的交通部門，在曼哈頓華埠五分局任警佐(Sergeant)以及巡官(Lieutenant)時，她會說中文、懂華人文化的優勢，使她能有效處理華人社區的警務，增進警民關係，她立志促進公共安全，改善市民的生活質量，「我期望成為模範，鼓勵更多亞裔通過晉升，發展領導力」。

曼哈頓上西城、24分局局長谷口直樹榮升督察，成為市警歷史上首位日本裔督察，谷口為奧勒岡州波特蘭人，為紐約大學政治學士及紐約法學院法律博士，2005年，他加入市警局，先後在第23、24、25、28、40、47、中央公園、曼哈頓北部等分局任職，接受採訪時他表示，當初從警是想要助人，接到報警電話、執勤危險任務令人興奮，他的家人均在日本，當天也在網路觀看直播祝賀。

近20年來，亞裔在警界的代表性有不小的提升，根據亞裔警官協會榮譽創會會長莫虎，12年前，全市僅三名亞裔擁有警官及以上頭銜，全市有3000多名亞裔警察，550名擁有警佐及以上頭銜。

谷口直樹榮升督察。(記者鄭怡嫣╱攝影)
谷口直樹榮升督察。(記者鄭怡嫣╱攝影)

亞裔 曼哈頓 日本

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