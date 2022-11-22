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創建平價屋 平等會獲表揚

紐約訊
Enterprise Community Partners頒獎亞平會與其行政總監俞思亮(右)。(亞平會提供)
Enterprise Community Partners頒獎亞平會與其行政總監俞思亮(右)。(亞平會提供)

全美平價屋創新機構Enterprise Community Partners近日於曼哈頓雀兒喜舉行40周年年會，會上表揚亞洲人平等會與其行政總監俞思亮 「最有影響力40」代表，肯定他打破籓蘺並加強社區支援的成績。

頒獎單位指出，俞思亮在創建平價屋的努力至少25年。自從他1997年加入亞平會，便管理超過400間低收入或貧戶居住的單位。並投資所獲得的8000萬元利潤重新用於紐約社區與其管理的機構。俞思亮將繼續管理亞平會房地產區域，並計畫在未來打造更多平價屋單位。他表示， 其願景是讓亞裔社區得到更豐富與完整的資源，並不再受到族裔、貧困的歧視。

俞思亮同時指導並將管理技術提供給其他非營利機構，包括為亞太裔聯盟愛滋病患者與紐約亞裔婦女中心建設家暴受害人的收容所。俞思亮並為全國亞太裔社區發展聯盟(National CAPACD)，以及喜士打合作社(Hester Street Collaborative)的理事。

Enterprise Community Partners支持亞平會近40年。這兩個組織開始合作始於1980年代，利用聯邦所得稅抵免的優惠發展並建造曼哈頓華埠第一個平價租屋 「平等屋」(Equality House)。亞平會也自此成為平價屋發展商，其利用稅收抵免的模式，也被許多開發低收入住宅的開發商學習。

平價屋 低收入 亞裔

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