我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

印尼震災162死：兒童罹難、萬人流離失所的鄉村困境

臭罵大S全家變流量密碼？張蘭、汪小菲母子一夕賺翻

實時追蹤校車 皇后區第26學區首試

記者張心╱紐約報導
Via聯合市教育局推實時觀測校車產品，皇后區第26學區成首批試點。（記者張心／攝影）
Via聯合市教育局推實時觀測校車產品，皇后區第26學區成首批試點。（記者張心／攝影）

教育總監班克斯(David Banks)近日宣布重啟「紐約市學生交通現代化計畫」(NYC Student Transportation Modernization Plan)，將皇后區第26學區作為試點社區，引進Via叫車公司製作的校車在線平台，幫助家長實時追蹤校車情況。

自2019年就已推出的該計畫因疫情暫停，此次重啟後即進入下一階段，從2019年的小規模測試升級為走入社區，選定第26學區作為試點，同公校、家庭、校車司機緊密合作，收集用戶反饋以便於未來的全市推廣。

Via作為全美知名叫車軟件公司，同市府合作推出的在線校車觀測平台，使學生、家長和校方可以通過互聯網，實時收取校車的即時更新和跟蹤信息；同時，這一創新產品也為公校、學生和校車公司間提供透明化、現代化的溝通渠道。

班克斯表示，Via幫助家長打通了公校、學生和校車公司的合作壁壘，使紐約市這個全美最大的教育系統，可以借助互聯網力量提升教育服務質量。

州參議員、州參議會紐約市教育委員會主席劉醇逸表示，很高興市府將這麼重要的科技系統引入皇后區，「每日都有數百輛校車在街道穿行，家長有權知道孩子的精準定位和接送時間，Via平台滿足了家長的心願。」

法拉盛市議員黃敏儀也表示，「Via平台的產品使父母更加安心，大家從孩子早上坐上校車，到晚上接他們回家，這來回的行程都可以盡在掌控中，非常感謝市府率先選擇皇后區東北部引入這項技術。」

Via聯合市教育局實時追蹤校車，皇后區第26學區成首批試點。(市教育局)
Via聯合市教育局實時追蹤校車，皇后區第26學區成首批試點。(市教育局)

教育總監 紐約市 皇后區

上一則

鼓勵學生走出校園 教育總監帶訪博物館

下一則

創建平價屋 平等會獲表揚

熱門新聞

紐約地鐵華埠格蘭街母女被女遊民用假陽具攻擊，遭駐站警員逮捕。(本報檔案照)

母女紐約地鐵遭穿假陽具遊民攻擊 駐站警員即逮捕

2022-11-19 14:41
當紅女歌星亞莉安娜(Ariana Grande，左)和親哥哥弗蘭基(Frankie Grande，右)。圖為2015年11月檔案照。Getty Images

女星亞莉安娜親哥 紐約曼哈頓中城當街遭2少年打劫

2022-11-15 12:46
紐約市地鐵19日晚再爆仇亞攻擊事件，兩名華裔乘客與一名菲律賓裔乘客在S線地鐵上遭到一眾非洲裔青少年攻擊。(警方提供)

紐約華人地鐵遭仇恨攻擊 非裔青少年挑釁要求讓座 飆罵「亞洲豬」

2022-11-21 07:04
法拉盛凱辛納大道居民區一家商店，日前深夜遭到兩名男子持槍搶劫，警方發布照片通緝嫌犯。(市警提供)

雙匪深夜劫商店 華人雇員逃儲藏室躲過一劫 共涉至少12案

2022-11-19 02:30
鄭女士搶救後腿部肌肉切除、腳趾被截肢。(Skye王提供)

布碌崙華女追公車被捲入車底 截肢傷殘盼援助

2022-11-20 02:30
經營豆花及花店的法拉盛商家憂心治安。(記者鄭怡嫣／攝影)

法拉盛豆花老店白天遭搶 商家憂治安

2022-11-15 07:24

超人氣

更多 >
汪小菲扯小S夫妻「上海房好多P」 張蘭護子 「去台灣有命去沒命回」

汪小菲扯小S夫妻「上海房好多P」 張蘭護子 「去台灣有命去沒命回」
賀錦麗訪菲之際 南海傳爆破聲 中海警與菲海軍搶漂浮物

賀錦麗訪菲之際 南海傳爆破聲 中海警與菲海軍搶漂浮物
紐約華人地鐵遭仇恨攻擊 非裔青少年挑釁要求讓座 飆罵「亞洲豬」

紐約華人地鐵遭仇恨攻擊 非裔青少年挑釁要求讓座 飆罵「亞洲豬」
大S「溫情喊話」 汪小菲更火大要她閉嘴

大S「溫情喊話」 汪小菲更火大要她閉嘴
遭汪小菲微博連番攻擊 大S不忍了這麼說

遭汪小菲微博連番攻擊 大S不忍了這麼說