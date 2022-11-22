實時追蹤校車 皇后區第26學區首試

Via聯合市教育局推實時觀測校車產品，皇后區第26學區成首批試點。（記者張心／攝影）

市教育總監 班克斯(David Banks)近日宣布重啟「紐約市 學生交通現代化計畫」(NYC Student Transportation Modernization Plan)，將皇后區 第26學區作為試點社區，引進Via叫車公司製作的校車在線平台，幫助家長實時追蹤校車情況。

自2019年就已推出的該計畫因疫情暫停，此次重啟後即進入下一階段，從2019年的小規模測試升級為走入社區，選定第26學區作為試點，同公校、家庭、校車司機緊密合作，收集用戶反饋以便於未來的全市推廣。

Via作為全美知名叫車軟件公司，同市府合作推出的在線校車觀測平台，使學生、家長和校方可以通過互聯網，實時收取校車的即時更新和跟蹤信息；同時，這一創新產品也為公校、學生和校車公司間提供透明化、現代化的溝通渠道。

班克斯表示，Via幫助家長打通了公校、學生和校車公司的合作壁壘，使紐約市這個全美最大的教育系統，可以借助互聯網力量提升教育服務質量。

州參議員、州參議會紐約市教育委員會主席劉醇逸表示，很高興市府將這麼重要的科技系統引入皇后區，「每日都有數百輛校車在街道穿行，家長有權知道孩子的精準定位和接送時間，Via平台滿足了家長的心願。」