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華策會獲貝佐斯前妻捐款

記者張晨╱紐約報導
史考特新一輪捐贈給少數族裔非盈利組織，華策會入列。(華策會提供)
史考特新一輪捐贈給少數族裔非盈利組織，華策會入列。(華策會提供)

全球第四大富豪、亞馬遜創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)前妻史考特(MacKenzie Scott)本月發帖稱，過去七個月她捐了近20億元支持300多個非營利組織；服務紐約華社的華人策劃協會近日表示，躋身該輪受捐者行列，「這筆一次性捐款將用於支援協會持續促進員工發展、擴大基礎計畫項目和加強組織架構。 」但具體捐款數字並未透露。

華策會董事長施玉清表示，這筆捐款是史考特對華策會多年來，為不同年齡和族裔背景的社區成員提供高質素服務承諾的認可。

「由於政府合同限制了員工的薪酬，並且不包括服務的總成本，捐款能協助我們確保非營利工作者獲得基本的生活工資。」他說，經費緊張一直是非營利組織的挑戰，且很難留住員工，在捐款的支持下將繼續為社區工作者的公正薪酬、護理員的公平工資，以及幼兒工作者的平等工資待遇而奮鬥。

此次是史考特最新一波捐款，離婚至今已捐出140億元，根據其部落格貼文，新捐贈對象共有343個非營利團體，包括「為較少受到照顧族群發聲的組織」；這些組織旨在促進社會公義，並具有一定領導和社會正導向力，以及在疫情期間為所在社區持續擴大服務。

52歲的史考特還表示，計畫推出一個網站，針對她的捐款揭露更多訊息；史考特並未成立基金會，所以她揭露資訊純屬自願。

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