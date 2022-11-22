參與決策社區發展 布碌崙招募委員

雷諾索呼籲民眾積極申請加入社委會。(取自雷諾索推特)

布碌崙 (布魯克林)區長雷諾索(Antonio Reynoso)宣布，區內18個社區委員會(Community Board)正招募委員，呼籲關心社區事務的民眾申請，協助決策社區的發展；在相關社區居住或工作的16歲以上民眾有資格申請，截止日期為明年2月14日。

布碌崙共有18個社委會，是全市五區中最多，每個社委會有50名委員，對很多影響社區的計畫、市府各部門新政有發言權，確保社區的需求受到關注，例如申請酒牌、交通建設、社區衛生、商業活動發展、房屋發展計畫等。

社委會中有不少位於華社，例如第七社委會的日落公園 、第十的貝瑞吉、第11的班森賀、第12的波羅園、第13的康尼島、以及第15的羊頭灣，目前也有不少華人 委員；過去社區人士也鼓勵華人積極參與，強化當地社區的聲音。

雷諾索表示，早年也未察覺到社委會被賦予的權力如此重大，直到20多歲加入時才發現，加入社委會就是參與當地政治的重要一步。儘管委員會的角色較大層面上是提供建議(Advisory)，沒有最終的決策權，但他們的聲音仍會起到重要作用；民眾不要誤解社委會有真正的決策權(Real Authority)，但也絕對不要忽視他們的力量，民選官員、市府各部門對他們的立場依然很尊重。

他指出，目前社委員有四分之一成員是18歲以下，多數介於45至64歲，每區50名委員中，一半由區長直接委任，另一半則是市議員向區長推出人選；他歡迎民眾毛遂自薦，可到網頁brooklyn-usa.org/community-boards/查詢詳情。