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鼓勵學生走出校園 教育總監帶訪博物館

記者張心╱紐約報導
市教育總監班克斯帶領40位公校生參觀美國自然歷史博物館。（取自班克斯推特）
市教育總監班克斯帶領40位公校生參觀美國自然歷史博物館。（取自班克斯推特）

市教育總監班克斯(David Banks)近日帶領40名公校生參觀美國自然歷史博物館(American Museum of Natural History)，向全市公校釋放信號，鼓勵公校生課餘時間走出校園，通過實踐活動探索和學習。

班克斯表示，自2004年推出的「城市優勢」(Urban Advantage)項目，因為疫情暫停兩年後，又再度被市教育局推廣。該項目同全市八個文化機構合作，包括博物館、動物園、植物園等，旨在方便從小學到高中的公校生和家人免費到美國自然歷史博物館、布朗士動物園(Bronx Zoo)、布碌崙植物園(Brooklyn Botanic Garden)、紐約植物園(New York Botanic Garden)、紐約水族館(New York Aquarium)、紐約科學館(New York Hall of Science)、皇后區植物園(Queens Botanic Garden)、史泰登島動物園(Staten Island Zoo)參觀。

「紐約市是世界藝術和文化中心，市教育局將確保孩子們能夠有機會接觸這些藝術資源。」班克斯表示，「很高興市教育局將繼續和八大機構合作，為學生提供免費實地考察、學習、探索的機會。」

「城市優勢」除了為學生和家庭成員提供免費門票以外，也將安排公校科學老師使用博物館、動物園、植物園和水族館資源進行科學調查，並為參與的公校提供設備和用品，幫助學生和家長在家中可以繼續進行研究項目。詳情可參考：https://www.urbanadvantagenyc.org/。

紐約公校生通過「城市優勢」項目可免費參觀八個藝術文化機構。（取自班克斯推特）
紐約公校生通過「城市優勢」項目可免費參觀八個藝術文化機構。（取自班克斯推特）
市教育總監班克斯帶領公校生參觀美國自然歷史博物館。(市教育局)
市教育總監班克斯帶領公校生參觀美國自然歷史博物館。(市教育局)

教育局 公校 植物園

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