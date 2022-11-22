鼓勵學生走出校園 教育總監帶訪博物館

市教育總監班克斯帶領40位公校生參觀美國自然歷史博物館。（取自班克斯推特）

市教育總監班克斯(David Banks)近日帶領40名公校 生參觀美國自然歷史博物館(American Museum of Natural History)，向全市公校釋放信號，鼓勵公校生課餘時間走出校園，通過實踐活動探索和學習。

班克斯表示，自2004年推出的「城市優勢」(Urban Advantage)項目，因為疫情暫停兩年後，又再度被市教育局 推廣。該項目同全市八個文化機構合作，包括博物館、動物園、植物園 等，旨在方便從小學到高中的公校生和家人免費到美國自然歷史博物館、布朗士動物園(Bronx Zoo)、布碌崙植物園(Brooklyn Botanic Garden)、紐約植物園(New York Botanic Garden)、紐約水族館(New York Aquarium)、紐約科學館(New York Hall of Science)、皇后區植物園(Queens Botanic Garden)、史泰登島動物園(Staten Island Zoo)參觀。

「紐約市是世界藝術和文化中心，市教育局將確保孩子們能夠有機會接觸這些藝術資源。」班克斯表示，「很高興市教育局將繼續和八大機構合作，為學生提供免費實地考察、學習、探索的機會。」