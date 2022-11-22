北岸醫院提供機會 助高中生實習

紐約市教育局 近日宣布同紐約州最大的醫療機構長島 北岸醫院系統(Northwell Health Hospital)達成合作，為本學年12年級生提供150個實習機會，並在全市高中提供醫療健保學習日。

作為全市公校「學生之路計畫」(Student Pathways Initiative)的一部分，市教育局同長島北岸醫院系統的合作旨在支持學生畢業後的職業發展，提供學術之外的優質實踐機會。根據市府調查，全市近八分之一的年輕人高中畢業後既不在學校，也沒有工作，為了在高中時就提升學生工作技能，「學生之路計畫」通過與各領域的不同雇主合作，確保高中生在早期就能獲得工作經驗和相關證書。

「我們必須將優質企業和年輕一代連結，為紐約市青少年創造機會。」市長亞當斯(Eric Adams)表示。市教育總監班克斯也說，希望更多的雇主，無論是私營企業還是非營利組織，都能夠同市府合作，幫助紐約市的孩子為未來做好準備。

長島北岸醫院系統此次將為12年級生提供150個實習機會，並提供符合雇主標準的培訓課程；此外，該醫院也會進入全市四所高中，幫助學生從醫療保健專業人員獲得有意義的、幫助就業的學習輔導。有興趣的雇主可聯繫市教育局：[email protected]。