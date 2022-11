校車誤點增50％ 創5年新高

市議會公布報告,今年9月至10月校車延誤的情況是五年來最嚴重。(本報檔案照)

市議會教育委員會(Committees on Education)和監督與調查委員會(Committees on Oversight and Investigations) 21日就公立學校的校車運輸管理問題舉行聯合監管聽證會。兩個委員會發表的聯合報告指,今年9月至10月校車延誤的情況是五年來最嚴重,延誤次數比去年同期增加50%。今年的平均延誤時間也比去年增加。報告認為,交通壅堵是首要原因,而校車運行問題造成的延誤時間最長。

這次校車聯合聽證會由教育委員會主席約瑟夫(Rita Joseph)和監督與調查委員會主席高步邇(Gale Brewer)共同主持,聽證會審查了長期存在的校車問題,包括校車延誤、缺少校車司機、行車安全、臨時住房的學生對交通的需求增加、以及與學校溝通不暢等。

兩個委員會聯合報告的數據顯示,今年新學年開學的9月至10月間,校車有2萬2347次延誤,而去年同期為1萬4783次延誤,增加約50%。今年校車的平均延誤時間為40分鐘,去年同期的為37分鐘。在本學期的任何一天,都至少有311次校車延誤。

根據對校車司機的調查,交通壅堵是造成延誤的最主要原因,過去四年有61%的校車延誤是因此造成。報告顯示,「校車運行問題」造成的延誤時間最長,達46分鐘。所謂「校車運行問題」,是指校車路線太長或者停靠站點太多。交通事故造成的延誤時間排在第二位,達42分鐘。在本學年開始時,校車系統的服務熱線共收到1萬7000多筆投訴。市校車系統至今還短缺317名司機,造成一些司機每天走兩條行車路線,這也是造成延誤的原因之一。

高步邇說,長久以來,公校 校車一直有延誤問題,造成學生上課遲到或錯過支持服務。家長、學校工作人員和納稅人都需要一個實時追蹤校車的系統,有合理的路線,並將學生準時送到學校,但還沒有做到這一點。

市議會2019年通過了校車監督法案(STOP),要求教育局 提供實時的校車時間和地點,及時和透明的投訴系統,並報告延誤和等待時間。雖然教育局正在26學區 開展一個試點項目,但距離完全執行法規尚有相當距離。

教育局的校車系統每天接送15萬名學生,共有9000多條行車錄像。52家巴士公司的1萬7500名員工為校車系統服務。