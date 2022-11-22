華男翻車亡發現槍傷 升級疑似凶殺案

一名25歲的華裔男子吳濤(Tao Wu，姓名皆音譯)日前駕駛一輛寶馬跑車，在法拉盛 37大道交博生大道(Parsons Blvd)的人行道翻車，警方21日消息指，經調查，這名男子右肩有槍傷，子彈進入身體後，導致他駕車失控，案件從交通事故升級為疑似兇殺(Homicide)。

根據警方消息，吳濤於20日晚9時50分許，駕駛一輛2022年麻州 牌照的寶馬跑車，經過法拉盛37大道交博生大道發生車禍 ；受害人的跑車撞上柱子後，翻到在人行道上，急救人員將他送至紐約長老會皇后醫院(NYPD)搶救，因傷重不治，案件未涉及其他傷者。

經調查，吳濤的右肩有槍傷，子彈穿過他的肩膀後，留在其體內，造成此次車禍，警方將此案升級為疑似兇殺案件，派專員調查；至截稿前，尚不清楚受害人是身中流彈身亡，還是遭他人槍殺。

警方呼籲，任何知情者或目擊者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源保密。