紐約客談/全天候啟動超速相機的利與弊

紐約市 從8月起正式開始全天候使用超速相機開罰單。紐約市民對這一政策一直頗有爭議。支持者認為可以減少交通事故，而反對者認為這僅是市政府增加收入的另一途徑而已。

最近，媒體公布8月頭四周超速相機紀錄違規和開罰單的具體情況。數據顯示，超速相機總共開出65.7萬張罰單，其中有50.7%，也就是33.2萬張是在周末和工作日晚10時到次日早6時之間開出的，兩個時間段開車的發單數差不多。再看時間，五個工作日，從早六時到晚10時共計80小時；而五個工作日從晚10時到次日早6時，再加上兩個周末，共計88個小時。這兩個時間段的時長也差不多。

這說明了一個問題，工作日晚間和周末每小時開出的罰單和工作日上班時間一樣多。顯然，晚間和周末開車的人，被開罰單的比率要高，或者說，這個時間段超速的人多。不過人們接著要問，難道在夜間，在相對空曠的街道上，不可以開得快一些嗎？有開車經驗的人都知道，在空無一人的街道上，以規定速限開車，有點不容易。

市府官員稱，超速相機有威懾的作用，2021年，超過一半的車輛在收到第一張違規罰單後，都沒有收到第二張罰單。在這個問題上，是否收到第二張罰單不應該成為一種評判標準，如果單位時間罰單數上升，那是不是第一張罰單又有什麼意義？況且，什麼時候有數據表明，超速相機全天候開啟後，交通事故率明顯下降，尤其是在工作日晚間和周末，那才能真正說明問題。市政府什麼時候能拿出這種數據？而且，如果交通事故率沒有改善，是否應該取消超速相機的項目呢？