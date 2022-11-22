我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

印尼震災162死：兒童罹難、萬人流離失所的鄉村困境

臭罵大S全家變流量密碼？張蘭、汪小菲母子一夕賺翻

紐約客談/全天候啟動超速相機的利與弊

紐約客談

紐約市從8月起正式開始全天候使用超速相機開罰單。紐約市民對這一政策一直頗有爭議。支持者認為可以減少交通事故，而反對者認為這僅是市政府增加收入的另一途徑而已。

最近，媒體公布8月頭四周超速相機紀錄違規和開罰單的具體情況。數據顯示，超速相機總共開出65.7萬張罰單，其中有50.7%，也就是33.2萬張是在周末和工作日晚10時到次日早6時之間開出的，兩個時間段開車的發單數差不多。再看時間，五個工作日，從早六時到晚10時共計80小時；而五個工作日從晚10時到次日早6時，再加上兩個周末，共計88個小時。這兩個時間段的時長也差不多。

這說明了一個問題，工作日晚間和周末每小時開出的罰單和工作日上班時間一樣多。顯然，晚間和周末開車的人，被開罰單的比率要高，或者說，這個時間段超速的人多。不過人們接著要問，難道在夜間，在相對空曠的街道上，不可以開得快一些嗎？有開車經驗的人都知道，在空無一人的街道上，以規定速限開車，有點不容易。

市府官員稱，超速相機有威懾的作用，2021年，超過一半的車輛在收到第一張違規罰單後，都沒有收到第二張罰單。在這個問題上，是否收到第二張罰單不應該成為一種評判標準，如果單位時間罰單數上升，那是不是第一張罰單又有什麼意義？況且，什麼時候有數據表明，超速相機全天候開啟後，交通事故率明顯下降，尤其是在工作日晚間和周末，那才能真正說明問題。市政府什麼時候能拿出這種數據？而且，如果交通事故率沒有改善，是否應該取消超速相機的項目呢？

紐約市

上一則

美國快速移民窗口期不會很長 貝特曼劉宇闡述清晰溫馨提議

下一則

北岸醫院提供機會 助高中生實習

熱門新聞

紐約地鐵華埠格蘭街母女被女遊民用假陽具攻擊，遭駐站警員逮捕。(本報檔案照)

母女紐約地鐵遭穿假陽具遊民攻擊 駐站警員即逮捕

2022-11-19 14:41
當紅女歌星亞莉安娜(Ariana Grande，左)和親哥哥弗蘭基(Frankie Grande，右)。圖為2015年11月檔案照。Getty Images

女星亞莉安娜親哥 紐約曼哈頓中城當街遭2少年打劫

2022-11-15 12:46
紐約市地鐵19日晚再爆仇亞攻擊事件，兩名華裔乘客與一名菲律賓裔乘客在S線地鐵上遭到一眾非洲裔青少年攻擊。(警方提供)

紐約華人地鐵遭仇恨攻擊 非裔青少年挑釁要求讓座 飆罵「亞洲豬」

2022-11-21 07:04
法拉盛凱辛納大道居民區一家商店，日前深夜遭到兩名男子持槍搶劫，警方發布照片通緝嫌犯。(市警提供)

雙匪深夜劫商店 華人雇員逃儲藏室躲過一劫 共涉至少12案

2022-11-19 02:30
鄭女士搶救後腿部肌肉切除、腳趾被截肢。(Skye王提供)

布碌崙華女追公車被捲入車底 截肢傷殘盼援助

2022-11-20 02:30
經營豆花及花店的法拉盛商家憂心治安。(記者鄭怡嫣／攝影)

法拉盛豆花老店白天遭搶 商家憂治安

2022-11-15 07:24

超人氣

更多 >
汪小菲扯小S夫妻「上海房好多P」 張蘭護子 「去台灣有命去沒命回」

汪小菲扯小S夫妻「上海房好多P」 張蘭護子 「去台灣有命去沒命回」
賀錦麗訪菲之際 南海傳爆破聲 中海警與菲海軍搶漂浮物

賀錦麗訪菲之際 南海傳爆破聲 中海警與菲海軍搶漂浮物
紐約華人地鐵遭仇恨攻擊 非裔青少年挑釁要求讓座 飆罵「亞洲豬」

紐約華人地鐵遭仇恨攻擊 非裔青少年挑釁要求讓座 飆罵「亞洲豬」
大S「溫情喊話」 汪小菲更火大要她閉嘴

大S「溫情喊話」 汪小菲更火大要她閉嘴
遭汪小菲微博連番攻擊 大S不忍了這麼說

遭汪小菲微博連番攻擊 大S不忍了這麼說