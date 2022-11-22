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皇后區千套平價房建案 議會土地使用委會通過

記者鄭怡嫣／紐約報導
Innovation QNS效果圖。(都市規畫委員會)
Innovation QNS效果圖。(都市規畫委員會)

備受爭議的皇后區最大規模私人營造開發案Innovation QNS，其地目調整的申請(rezoning)21日在市議會土地使用委員會通過，將送市議會全體投票，目前已得到市長亞當斯、皇后區長及部分市議員的支持。

土地使用委員會當日全票通過Innovation QNS的地目調整的規畫申請，該建案耗資20億元，將在皇后區阿斯托利亞打造橫跨五個街區的超大型混合住房項目，建造12棟大樓及3200套住房，其中1436套為可負擔住房，建案還包括辦公區、社區公共空間以及兩英畝綠地。

Innovation QNS效果圖。(取自Innovation QNS官網)
Innovation QNS效果圖。(取自Innovation QNS官網)

建案在提出後便備受爭議，支持一方認為可促進社區經濟繁榮與發展，創造巨大的就業機會，反對方則認為建案中留給低收入家庭的房位太過有限，無法滿足社區需求，開發商後經於當地市議員元在熙(Julie Won)等協商，減少辦公空間及停車場位，將最初的711套可負擔住房增加至如今的1436套，終於獲得包括元在熙的各方支持。

元在熙表示，強制包容住房(Mandatory Inclusionary Housing，簡稱MIH)的政策規定，在對住宅區進行地目調整規畫時，需在該土地包含至少四分之一的可負擔住房，這也是建商此前設立711套可負擔住房的初衷，然而與他們的談判設定了先例，不是滿足最低標準就可以被社區全盤接受，在如今的1436套可負擔住房中，有658套房將預留給收入為地區中位數收入(Area Median Income)30%、即年收在3萬6030元以下的家庭。

建案將送市議會全體投票，目前已得到市長亞當斯、皇后區長理查茲(Donovan Richards)、市議長歐德思(Adrienne Adams)及部分市議員的支持，並有很大可能在市議會過關。

Innovation QNS的最新規畫圖。(社區委員會會議截屏)
Innovation QNS的最新規畫圖。(社區委員會會議截屏)

皇后區 亞當斯 投票

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