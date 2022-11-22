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感恩節嚴打危險駕駛 暫停高速公路施工

記者和釗宇╱紐約報導
感恩節假期即將到來，州警將嚴打不安全駕駛行為。(州府提供)
感恩節假期即將到來，州警將嚴打不安全駕駛行為。(州府提供)

感恩節假期即將到來，州長霍楚(Kathy Hochul)21日宣布，州警將在感恩節假期加強執法，嚴打不安全駕駛行為；同時為紓解假期交通高峰，州府宣布感恩節周末內，高速公路封路維修將暫停。

州府表示，感恩節假期居民酒駕行為增加；數據顯示，在去年的感恩節假期中，州警共開出1萬2975張罰單，其中有4609張超速罰單和340張分心駕駛罰單，逮捕183名危險駕駛者。

今年的執法將從23日(周三)持續至28日(周一)，州警將增加巡邏人手和攔截檢查點，嚴打不清醒駕駛、超速等行為，並利用便衣執法車追蹤駕駛時分心使用手機者；州府提醒，不清醒駕駛不僅危及自己和他人的生命，而且可能導致逮捕、坐牢和巨額罰款及律師費，醉駕逮捕導致的平均支出可達1萬元，同時也會面臨吊銷執照、保費上漲、高昂的修車費用。

同時，州府還宣布從23日早6時至28日早6時，高速公路和橋隧上因維修導致的道路關閉將暫停，以確保容納更多車流，但永久性混凝土圍擋後的緊急維修仍會繼續；州高速公路管理局(Thruway Authority)提醒，全州有九處服務站暫時關閉，但加油服務繼續。

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