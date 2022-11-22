大都會老闆加碼遊說 催生威利點賭場

全市首個職業足球場選定皇后區威利點。(取自市經濟發展局官網)

市長亞當斯 近日宣布皇后區威利點(Willets Point)將建造全市首座職業足球 場，有意申請於該處興建賭場的紐約大都會棒球隊新老闆柯恩(Steven Cohen)視作「初步勝利」；政府內部人士透露，除於選舉捐款民主黨 ，柯恩近期更加速走動政府關係，盼拿下州府三張賭場執照之一。

市長亞當斯(Eric Adams)16日宣布，威利點將建造全市首座職業足球場，由市府出地、紐約市足球俱樂部(The New York City Football Club)出資7.8億元，打造可容納2萬5000個座位的足球場館，預計將在2027年竣工。

足球場的引入將威利點打造成結合花旗球場、美國網球中心的新一代體育娛樂場所。「柯恩和其團隊將足球場的引入視作賭場的一大賣點。」市政內部人員表示，「他們認為政府允許建造足球場，其實就是在為賭場掃清障礙。」在柯恩眼中，任何能向政府證明威利點吸引人流的因素，都會助賭場「一臂之力」。

另一位政府內部人員透露，柯恩近期加速遊說民代的步伐，「他花了很多錢、花費很多時間，走關係以認識更多的政府要員。」

據悉，柯恩的妻子在剛過去的選舉中，為州長霍楚(Kathy Hochul)捐款6萬9700元(法律規定的最高限額)，也為前不久因賄賂「下台」的前副州長本傑明(Brian Benjamin)捐款2萬2600元。