我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

印尼震災162死：兒童罹難、萬人流離失所的鄉村困境

臭罵大S全家變流量密碼？張蘭、汪小菲母子一夕賺翻

大都會老闆加碼遊說 催生威利點賭場

記者張心／紐約報導
全市首個職業足球場選定皇后區威利點。(取自市經濟發展局官網)
全市首個職業足球場選定皇后區威利點。(取自市經濟發展局官網)

市長亞當斯近日宣布皇后區威利點(Willets Point)將建造全市首座職業足球場，有意申請於該處興建賭場的紐約大都會棒球隊新老闆柯恩(Steven Cohen)視作「初步勝利」；政府內部人士透露，除於選舉捐款民主黨，柯恩近期更加速走動政府關係，盼拿下州府三張賭場執照之一。

市長亞當斯(Eric Adams)16日宣布，威利點將建造全市首座職業足球場，由市府出地、紐約市足球俱樂部(The New York City Football Club)出資7.8億元，打造可容納2萬5000個座位的足球場館，預計將在2027年竣工。

足球場的引入將威利點打造成結合花旗球場、美國網球中心的新一代體育娛樂場所。「柯恩和其團隊將足球場的引入視作賭場的一大賣點。」市政內部人員表示，「他們認為政府允許建造足球場，其實就是在為賭場掃清障礙。」在柯恩眼中，任何能向政府證明威利點吸引人流的因素，都會助賭場「一臂之力」。

另一位政府內部人員透露，柯恩近期加速遊說民代的步伐，「他花了很多錢、花費很多時間，走關係以認識更多的政府要員。」

據悉，柯恩的妻子在剛過去的選舉中，為州長霍楚(Kathy Hochul)捐款6萬9700元(法律規定的最高限額)，也為前不久因賄賂「下台」的前副州長本傑明(Brian Benjamin)捐款2萬2600元。

柯恩夫婦還向州民主黨競選委員會(NYS Democratic Party Campaign Committee)捐款12萬5000元，向州民主議會委員會(NYS Democratic Assembly Committee)捐款2萬5000元。

全市首個職業足球場選定皇后區威利點，概念圖出爐。(取自市經濟發展局官網)
全市首個職業足球場選定皇后區威利點，概念圖出爐。(取自市經濟發展局官網)

足球 亞當斯 民主黨

上一則

富足退休第五堂課 教你判斷該存傳統還是Roth IRA

下一則

北岸醫院提供機會 助高中生實習

熱門新聞

紐約地鐵華埠格蘭街母女被女遊民用假陽具攻擊，遭駐站警員逮捕。(本報檔案照)

母女紐約地鐵遭穿假陽具遊民攻擊 駐站警員即逮捕

2022-11-19 14:41
當紅女歌星亞莉安娜(Ariana Grande，左)和親哥哥弗蘭基(Frankie Grande，右)。圖為2015年11月檔案照。Getty Images

女星亞莉安娜親哥 紐約曼哈頓中城當街遭2少年打劫

2022-11-15 12:46
紐約市地鐵19日晚再爆仇亞攻擊事件，兩名華裔乘客與一名菲律賓裔乘客在S線地鐵上遭到一眾非洲裔青少年攻擊。(警方提供)

紐約華人地鐵遭仇恨攻擊 非裔青少年挑釁要求讓座 飆罵「亞洲豬」

2022-11-21 07:04
法拉盛凱辛納大道居民區一家商店，日前深夜遭到兩名男子持槍搶劫，警方發布照片通緝嫌犯。(市警提供)

雙匪深夜劫商店 華人雇員逃儲藏室躲過一劫 共涉至少12案

2022-11-19 02:30
鄭女士搶救後腿部肌肉切除、腳趾被截肢。(Skye王提供)

布碌崙華女追公車被捲入車底 截肢傷殘盼援助

2022-11-20 02:30
經營豆花及花店的法拉盛商家憂心治安。(記者鄭怡嫣／攝影)

法拉盛豆花老店白天遭搶 商家憂治安

2022-11-15 07:24

超人氣

更多 >
汪小菲扯小S夫妻「上海房好多P」 張蘭護子 「去台灣有命去沒命回」

汪小菲扯小S夫妻「上海房好多P」 張蘭護子 「去台灣有命去沒命回」
賀錦麗訪菲之際 南海傳爆破聲 中海警與菲海軍搶漂浮物

賀錦麗訪菲之際 南海傳爆破聲 中海警與菲海軍搶漂浮物
紐約華人地鐵遭仇恨攻擊 非裔青少年挑釁要求讓座 飆罵「亞洲豬」

紐約華人地鐵遭仇恨攻擊 非裔青少年挑釁要求讓座 飆罵「亞洲豬」
大S「溫情喊話」 汪小菲更火大要她閉嘴

大S「溫情喊話」 汪小菲更火大要她閉嘴
遭汪小菲微博連番攻擊 大S不忍了這麼說

遭汪小菲微博連番攻擊 大S不忍了這麼說