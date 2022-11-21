華裔批地鐵治安 引網路熱戰

亞裔社區維權人士朱雅婷。(記者和釗宇╱攝影)

亞裔社區維權人士、「亞潮萌」(Asian Wave Alliance)創始人朱雅婷日前在推特 稱在地鐵 上目睹家暴，而且車廂髒亂，被紐約時報左翼記者漢娜瓊斯(Nikole Hannah-Jones)掛出嘲諷，指朱雅婷將此歸咎於州長霍楚 (Kathy Hochul)是沒有道理的；朱雅婷則表示，地鐵犯罪問題沒有絲毫改善，霍楚自己也承認地鐵犯罪惡化的事實。

朱雅婷17日在推特分享在地鐵上的經歷，「我花了2.75元上地鐵，卻遇到一個說話很大聲、攻擊性很強的男子威脅要毆打他的女伴；下一站我換了一節車廂，卻發現車廂擁擠不堪、充滿尿味；這就是霍楚和亞當斯治下的紐約市。」她在回覆中掛出霍楚和亞當斯此前有關解決地鐵犯罪問題的記者會視頻。

漢娜瓊斯則帶著嘲諷的語氣回覆並轉發，「是是是，這種事在兩年之前絕對是聞所未聞。」

漢娜瓊斯是紐約時報雜誌(New York Times Magazine)知名調查記者，專注民權及族裔不公，擁有70萬推特粉絲；漢娜瓊斯掛出朱雅婷後，其粉絲紛紛攻占朱雅婷的評論區，開始口誅筆伐。

朱雅婷則回覆，「我從1980年代就在紐約搭地鐵，雖然現在的情況並非新鮮事，但卻越來越普遍，而且沒有好轉；民選官員總說會解決問題，但我們沒看見絲毫進展，為什麼我們只得接受這樣的現實？」

漢娜瓊斯的言論也遭到不少用戶反對，一些人為朱雅婷辯護，指她只是說出自己的見聞，也從來沒說這種事兩年前不會發生；雖然沒有直接回覆朱雅婷，但漢娜瓊斯回覆其他用戶的質疑時說，「她在地鐵上的家暴見聞是霍楚的錯嗎？請告訴我是具體是哪條政策引起的。」

市府數據顯示，今年以來地鐵犯罪數量比去年同期猛增38%，全市犯罪數比去年增29%；朱雅婷表示，漢娜瓊斯的反駁沒有道理，因為霍楚和亞當斯在競選前已經承認地鐵犯罪數量猛增的事實。