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法拉盛PSP民間巡邏隊 增護送到家服務

記者陳名朗、許君達╱紐約報導
PSP民間巡邏隊部分成員在地鐵站内巡邏。(記者陳名朗╱攝影)
PSP民間巡邏隊部分成員在地鐵站内巡邏。(記者陳名朗╱攝影)

紐約公共運輸系統治安惡化，性犯罪頻傳，PSP民間巡邏隊(Public Safety Patrol)近日開始，每晚7至9時在法拉盛緬街地鐵站巡邏，護送女性乘客及老年人回家，希望能藉此預防犯罪，保護法拉盛社區居民 。也鼓勵更多華裔遇事發聲，而非只是當觀眾。

為對抗仇恨亞裔犯罪，PSP民間巡邏隊在2021年3月成立，短短幾周內，因許多熱心民眾響應，由三名成員發展至目前有超過50名志願者的巡邏隊伍。

副隊長李啓基介紹，巡邏隊晚間7至9時之間於緬街地鐵站巡邏。出勤的隊員普遍為身強體壯的男士，身著統一制服，部分隊員也曾受過一定程度的格鬥訓練。列車抵達後，隊員會進車廂内檢查有沒有忘記下車的乘客，並爲有需求的女性乘客及老人配備兩名以上隊員，陪伴到安全的地方或護送回家。

他表示，隊員來自不同行業，各有專長，「走在一起，力量就會很大」。巡邏隊的主要功能是嚇阻，預防潛在犯罪發生。由於不是專業安保人員，因此巡邏隊在面對嚴重犯罪時其實也並沒有很大的處置空間，不過人多勢眾的場面通常已經足以嚇阻犯罪的發生了。此外，許多情況下，亞裔可能不會因受騷擾而報案，這背後有複雜的文化原因。華人社區，為養家餬口而長時間工作的移民，受到攻擊後，也可能覺得沒有能力請假看診或尋求法律援助。

除普通話和粵語外，團隊中也有說英語和西語的成員，女性、老年人或發現被人跟蹤，可撥打PSP民間巡邏隊的電話：(917)682-4038。此外，為了更好地提供服務，巡邏隊也在招募新成員。有志從事社區服務的人士也可撥打求助電話諮詢相關事宜。

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