地鐵非裔女攻擊母女 警追緝

嫌犯作案時的體貌特徵。(市警提供)

紐約市地鐵攻擊案件層出，布朗士 一地鐵站 近期發生一起非洲裔女子無故攻擊年輕母女的案件，不但母親被打，十歲的女兒也未能倖免；警方公布女嫌照片，提醒留意，並徵詢線報。

警方表示，案件發生在10月18日約4時37分，36歲的受害者和十歲的女兒在福克斯赫斯特(Foxhurst)的辛普森街站(Simpson St.)登上一輛五號線列車；列車開動後，一非洲裔女子向她們靠近，握拳多次擊打這位母親臉。嫌犯隨即又轉向受害者的女兒，朝女孩的臉上也打了一拳，列車到站後逃逸。

嫌犯約40多歲，身高5呎8吋，體重約215磅；黑色短髮，最後出現時穿著黑色夾克，戴著黑色墨鏡。

警方呼籲民眾，若看到有和視頻中體貌特徵相似者，可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站 https://crimestoppers.nypdonline.org/，或通過手機 發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。