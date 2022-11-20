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寇頓表彰13華人退伍軍人

記者顏潔恩／紐約報導
寇頓舉辦表彰退伍軍人活動，多名華人獲得表彰。(記者顏潔恩／攝影)
寇頓舉辦表彰退伍軍人活動，多名華人獲得表彰。(記者顏潔恩／攝影)

布碌崙(布魯克林)班森賀州眾議員寇頓(William Colton)日前舉行表彰退伍軍人活動，共40名退役軍人、包括13名華人在內獲得市議會認證的榮譽證書表彰，感謝他們為國家服務及貢獻。

「退伍軍人是犧牲自我、保衛國家的人，他們為美國的自由和民主而戰」，寇頓表示，每年都會頒發表彰給退伍軍人，提醒大眾軍人們的貢獻是需要被認可的，而作為軍人的榮耀也需要被延續。

廣東移民余榮欽在17歲完成考試，隔年入籍後加入海軍，近四年開始在夏威夷珍珠港的生活，「當時作為新移民，就想去看一下世界，而且福利又好，最後退役後也如願回來上大學。」

余榮欽說，在軍中生涯學到最多的，就是了解溝通、團隊精神的重要性，譬如華人通常比較安靜，即便在課業、工作表現上都能力出眾，但由於不敢在公眾場合說話、或欠缺表達自身想法的能力，吃了悶虧。

余榮欽表示，工作中主管看重的不一定是工作能力，也是一個人是否具備團隊合作的能力，能否適應團體生活，所以他對自己的期待，就是要會表現自己，懂得社交及建立人脈。

另名海軍退伍軍人伍錦華表示，高中畢業後身邊同學都前往大學深造，自己想做一些不一樣的事，因而選擇從軍這條路，讓他在很年輕的時候就學會獨立；他說，新移民的家長都很辛苦，他從軍後變得更自主、不再像以前那樣靠著父母，但退役後回歸家庭生活，感受到父母的不易，到現在還是會各方面幫助家人。

在美國海軍中擔任技工的李曉聰，自2001年入隊直到今年4月份退伍；推動他開啟這21年從軍生涯的契機，是當年作為21歲新移民的他不諳英文，相較讀大學，覺得加入軍隊更能獲得各方面鍛鍊的機會。

他曾在美國最主要的海軍基地維州的Norfolk、聖地牙哥服役，最遠也到過日本兩年，在各單位服務；「你會遇到不同的人，他們來自不同的地方，有著不同的經驗」，有時也會遇到脾氣火爆的人，就得用上本身多年的歷練去和他們協調。

移民 華人 布碌崙

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