招募軍官：華裔女兵更能吃苦

為紀念退伍軍人服務月，美國陸軍紐約市徵兵營19日在法拉盛啟揚活動中心舉辦慶祝活動與招聘會。(記者牟蘭／攝影)

為紀念退伍軍人服務月，美國陸軍(US Army)紐約市 徵兵營，19日在皇后區法拉盛啟揚活動中心舉辦慶祝活動與招聘會，表揚兩位華裔 退伍軍人，感謝他們退役後服務社區；十年軍齡軍官熊雄說，參軍幫助許多移民 實現美國夢，軍隊支付大學學費，指相較於華裔男兵，女兵更能吃苦，退伍後從事醫療行業。

華人退役隨軍牧師熊焱在活動上為戰士禱告，美國陸軍紐約市徵兵營中尉莫里斯(Colonel Harold Morris)與市議員黃敏儀等致詞，紐約市警招聘團隊、市消防局招聘團隊與美國退伍軍人服務部代表等均設立攤位提供資訊，華裔退伍軍人趙仲厚與李晉南獲表揚。

31歲的趙仲厚表示，他16歲從中國廣東移民美國，在大學取得化學工程專業的學位後，一度迷茫，未找到心儀工作，26歲選擇參軍；他說，像其他華人父母一樣，家人因擔心他的安全，最初反對這個決定，但看到他的決心後，支持他入伍。

經過兩個月艱苦體能訓練，趙仲厚說，他利用休息時間鍛鍊，每天進步一點點，逐漸適應這份工作，成為一名建築工程師，繼續從軍之路，「開始不適應，要開很大的貨車，之後更像一份工作，朝九晚五，福利很好」；他目前已退伍，從事保險業，業餘時間當義工服務社區。

陸軍法拉盛徵兵站站長熊雄指，去年當地招募新兵人數位列全美第三高，新兵以華人為主，男兵年齡在28歲左右，也不乏女兵身影；他指，相較於男兵，華裔女兵更能吃苦，尤其對許多希望從事醫療行業女性，擁有從軍的經歷，學費減免，也提供相關經驗等優勢，更可吸引她們完成訓練。

熊雄表示，他20歲依親移民，之後參軍入伍，今年是他的第十年；以自己的從軍經歷為例，他指，剛來美國時，英文不好，參軍讓他走出舒適圈，接觸主流社會，指還有更多的一代移民通過從軍圓了美國夢，有意者可報名參加，「開始訓練非常苦」。

美國陸軍紐約市徵兵營公共關係負責人拉波特(Catherine R. Laporte)表示，受疫情影響，今年的入伍最長年齡從35歲放寬到38歲，只要是18歲到38歲的公民即可申請，17歲的民眾需家長簽字同意；她說，軍隊有不同的工作，為民眾提供不同選擇，士兵可選擇在崗位退休，也可提前退伍。