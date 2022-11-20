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入冬溫度首跌破冰點 感恩節歸鄉注意安全

記者張心╱紐約報導
紐約上州暴雪，紐約市氣溫跌破冰點。(州長辦公室提供)
紐約上州暴雪，紐約市氣溫跌破冰點。(州長辦公室提供)

紐約市溫度自19日起跌破冰點，20日的溫度將持續下降至華氏40度以下；紐約上州更是發布風暴預警，水牛城(Buffalo)等地白雪皚皚，州府提醒民眾感恩節前歸鄉注意安全。

紐約市於19日早晨發布今冬首個冰凍預警(Freeze Warning)，溫度降至自今年3月底以來的最低點，中央公園(Central Park)甚至跌至冰點以下。

與此同時，猛烈的寒風同冰冷的溫度一起到來，隨著溫度持續走低，導致20日的紐約市將變得更加寒冷，最高溫度將低於華氏40度。

而繼日前紐約州宣布全州11個郡縣進入冬季風暴緊急狀態之後，州府19日再度提醒，紐約市五大區和長島納蘇郡(Nassau County)將持續發布冰凍預警；其中，紐約周邊地區的最低氣溫，甚至將低於華氏20度，並伴隨寒冷的狂風。

紐約上州水牛城已出現5.5呎的積雪，州長霍楚(Kathy Hochul)在視察中表示，州府正在為極端天氣做好應對，配置更多安全人員和掃雪設備，「我們也將視情況關閉全州的高速公路，啟動緊急操作重心。」

霍楚也提醒紐約民眾在未來幾天時刻保持警惕，尤其是關注家中年長者和鄰居們的居住安全。

隨著感恩節即將到來，紐約市的溫度在下周起將回溫，但感恩節前夕會出現一至兩天的陣雨；此後的感恩節小長假將迎來晴天，為出行的群眾帶來一個晴朗的假期。

紐約上州暴雪，紐約市氣溫跌破冰點。(州長辦公室提供)
紐約上州暴雪，紐約市氣溫跌破冰點。(州長辦公室提供)
州長霍楚探訪上州暴雪地區，提醒群眾注意防護。(州長辦公室提供)
州長霍楚探訪上州暴雪地區，提醒群眾注意防護。(州長辦公室提供)
紐約上州暴雪，紐約市氣溫跌破冰點。(州長辦公室提供)
紐約上州暴雪，紐約市氣溫跌破冰點。(州長辦公室提供)

紐約市 紐約上州 風暴

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