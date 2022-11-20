感恩節自煮變貴 餐館訂位爆滿

受高通膨與禽流感等影響，今年火雞與生菜價格高漲，即使在家中自煮，成本也比疫前更貴；圖為華人超市。(記者牟蘭╱攝影)

感恩節民眾採買過節食品，不難發現火雞價格從每磅99分漲到2元左右，漲幅至少兩倍，生菜價格從99分暴漲6元左右，漲幅至少六倍，民眾感嘆物價高漲，在家中自煮也更貴；不過由於疫情 和緩，今年民眾過節氣氛濃厚，法拉盛 地區部分餐館訂位情形普遍火爆，人們對於飲食享樂的需求蓋過了疫情帶來的陰霾。 疫情過後，人們的消費熱情重新回歸。（記者許君達╱攝影）

家住在森林小丘的張Allice提前一周採購感恩節大餐，購買火雞、蔬果、雞蛋 與果盤等食材，發現今年的火雞價格從疫前每磅99分漲到2元到2.5元左右，貨比三家才選到最便宜火雞，也比往年貴了近一倍，預計所有花費至少要比去年至少高出50多元。

居住在法拉盛王阿姨表示，兒女兩年因疫情未回家過年，今年期盼準備一頓豐盛大餐與家人共慶，到超市採買後，她發覺食材漲價，一隻雞買下來比往年要多付20元左右，只好在華超改買普通雞，節省開支。

中美超市的經理吳建錫表示，受禽流感影響，今年包括火雞在內的雞肉與雞蛋價格上調，以雞蛋為例，疫前一打99分的雞蛋，價格漲到5元左右，火雞每磅價格也調漲兩倍；漲幅最大的是生菜，過去99分一個的生菜價格漲到6元左右，「放在架子上沒人買」。 受高通膨與禽流感等影響，今年火雞與生菜價格高漲，即使在家中自煮，成本也比疫前更貴；圖為華人超市。(記者牟蘭╱攝影)

新世界商城執行總裁黃苔莉表示，雞蛋最高價格飆漲到11元左右，近期價格有所回落，該超市火雞的庫存今年較充足，近期還特別參與捐贈活動，希望每個家庭假日都能吃上火雞大餐。

吳建錫補充，雖然物價高漲，但各家華人超市每周都會提供優惠產品，以龍蝦等海鮮為例，每年節假日價格都會上調，今年臨近假日，龍蝦價格還是每磅7.99元到8.99元，有機牛奶價格也從最高7元降到4.99元。

雖然食品價格飆漲，在歷經兩年疫情後，今年華人更願意出門聚餐過節，像是法拉盛的君豪大酒店，感恩節當日的餐位在兩個月前就訂滿，其他鄰近日子也只剩零星可預約時段；酒店經理黃嘉傑說，今年的節日生意是兩年來最好的，已經接近疫情前的水平。 受高通膨與禽流感等影響，今年火雞與生菜價格高漲，即使在家中自煮，成本也比疫前更貴；圖為華人超市。(記者牟蘭╱攝影) 受高通膨與禽流感等影響，今年火雞與生菜價格高漲，即使在家中自煮，成本也比疫前更貴；圖為華人超市。(記者牟蘭╱攝影)

新木蘭大酒樓感恩節前夕和當天也都已訂滿，負責人姚經理表示，由於感恩節期間很多家庭闔家團聚，營業的商家減少，想要聚餐的民眾，都會選擇到法拉盛或者華埠等社區聚餐。

不過在他看來，今年這樣的火爆程度只能算是在疫情之後恢復了些元氣。「往年就連普通周末的排隊人潮，都能排到樓下。」