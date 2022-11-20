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火雞價格大漲 切片熟肉也缺貨

記者張晨╱紐約報導
火雞價格飆升，華人換方式過節。(記者張晨╱攝影)
火雞價格飆升，華人換方式過節。(記者張晨╱攝影)

感恩節將至，受到通貨膨脹、禽流感等影響，紐約多家華人冷鏈運輸公司表示今年火雞供貨減少，價格水漲船高；不只火雞難買，民眾表示，就連超市中的熟食切片肉也一直斷貨，時有上架價格也高的驚人，讓不少華人今年都說要放棄傳統，另尋其他美食慶祝。

根據美國農業部的數據，今年全美已有600萬隻火雞死於禽流感，相當美國14%的產量，再加上通膨，從雛雞、飼料、運輸、包裝到人事成本無一不漲，直接提高火雞肉價格。

在紐約和新州經營冷鏈運輸的高忠義表示，單隻火雞的價格比去年上漲了20%還多，光是一隻16磅的火雞，今年平均要價30元左右；而像大型倉儲超市和小型零售商店，火雞產品的價格更是上漲了30%至40%；「加上紐約原本就高昂的物價，什麼東西是漲價了、缺貨了，這裡首先就能有所體現。」

華裔陳太太表示，不但華人超市，其他超市的火雞切片肉價格也不菲，四、五片火雞肉的包裝要價七、八元；且除了火雞價格飆升，蔓越莓和馬鈴薯等感恩節餐桌必備食材也比往年貴。

陳太太說：「雖然來美國很多年了，往年也通常等孩子們回家一起準備火雞大餐，但如今只要一家人聚在一起，也不拘泥傳統，一桌中餐也許更好。」

而今年年輕華裔消費者則更傾向「無痛過節」，即不用在家烹飪，外食或者預定現成產品，受訪者最為推崇的是曼哈頓下東城的卡茨熟食店(Katz's Delicatessen)和Petee's Pie Company。

卡茨熟食店不但提供招牌的手切燻牛肉和鹽醃牛肉(corned beef)三明治，今年火雞肉三明治也備受歡迎；而Petee's Pie Company則早早租下了臨近空置店鋪，準備提早預定的訂單，店員表示，今年提早下單者比往年都多，人們如今似乎更喜歡購買現成而非自製，因為零售食材的價格確實不菲。

華人超市 華裔 流感

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